Abascal traslada su solidaridad a Venezuela por el terremoto, "un pueblo que ya ha sufrido demasiado"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, a su salida de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). El Hemiciclo acoge una jornada parlamentaria marcada por la toma en consideración de la reforma del Reg - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha trasladado su solidaridad con Venezuela "en estos momentos tan duros" tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter que ha azotado al país latinoamericano.

"Rezo por las víctimas y sus familias, por todos los que trabajan sin descanso en las labores de rescate, y por todo un pueblo que ya ha sufrido demasiado", ha escrito en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'.

El último balance oficial eleva a al menos 32 los fallecidos y a más de 700 los heridos a causa del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, aunque las cifras no incluyen todavía las víctimas del estado de La Guaira, declarado "zona de desastre" por el colapso de decenas de edificios. Tampoco hay, hasta el momento, constancia de víctimas españolas.