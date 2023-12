Abascal valora la Presidencia de la UE como un "bochorno histórico" y recrimina a Sánchez ser "pura apariencia"

"Ha pasado de avergonzar a una mayoría de españoles a hacerlo con una mayoría de europeos", resume el líder de Vox

MADRID 20 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de ser "pura apariencia y puro engaño" y ha asegurado que los seis meses de Presidencia española del Consejo de la Unión Europea han sido "un bochorno histórico" carente de "éxitos".

Abascal ha afirmado que el jefe del Ejecutivo ha sido "el primer presidente de turno aplaudido por la banda terrorista Hamás y el primero abucheado por el Parlamento Europeo", subrayando que en los últimos meses "ha pasado de avergonzar a una mayoría de españoles a hacerlo con una mayoría de europeos".

En esta línea, durante su réplica a Sánchez en la comparecencia del presidente en el Congreso para dar cuenta del mandato español del Consejo de la UE, el líder de Vox ha echado en cara al jefe del Ejecutivo "disfrutar un poco" del "aplauso de Hamás" porque "disfruta tanto de que le aplaudan que le da igual que lo haga el mismísimo diablo".

Abascal ha centrado buena parte de su intervención en recriminar a Sánchez no haber hecho referencia al "fundamentalismo islámico" durante su balance, no haber comparecido en el Parlamento Europeo para presentar el programa de su Presidencia, no haber preparado satisfactoriamente los Consejos Europeos, su política energética o las relaciones con Marruecos y Argelia, entre otros asuntos. Pero "éxitos, ninguno", ha subrayado el líder de Vox. Le reprocha, en definitiva, sus "mentiras y manipulaciones" y que estos seis meses ha trabajado "en una pura apariencia" que sólo obecede a sus intereses personales.

En concreto, ha trasladado a Sánchez que "hay millones de europeos que tienen miedo del fundamentalismo islámico" y no ha pronunciado "ni una palabra" sobre el asunto. Ha advertido de que no se trata de "una amenaza lejana" y ha asegurado que "las oligarquías políticas" obligan a los europeos a "convivir" con ella, recordando los atentados sufridos en París, Bruselas, Berlín, Niza o Barcelona. También ha mencionado que "hay barrios enteros donde ya no rigen las leyes europeas" y ha reprochado también "ni una palabra de aliento y esperanza para las mujeres que tienen que padecerlo" en las calles europeos.

INSULTAR A OTROS LÍDERES

Durante su intervención, Abascal también ha asegurado que Sánchez se ha dedicado a "insultar" a otros líderes y gobiernos europeos, siendo "la guinda" el rifirrafe que mantuvo con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, en el Parlamento Europeo, donde, en palabras de Abascal, "se atrevió a banalizar el nazismo, hablándole a un alemán como si allí le fuesen a funcinoar sus mentiras y manipulaciones".

Asimismo, el líder de Vox ha censurado el "desconocimiento" de Sánchez de "los verdaderos problemas a los que se enfrenta la UE", entre los que ha destacado el ya mencionado "fundamentalismo islámico", la "avalancha migratoria", el "multiculturalismo", la energía, la cuestión demográfica o la "ruina" de los agricultores.

Abascal ha resaltado también las relaciones con Marruecos y Argelia, después del cambio de la posición histórica de España sobre el Sáhara. Se ha preguntado "qué le debe" Sánchez a Rabat y ha aventurado que "la factura debe ser muy abultada" porque el presidente no ha explicado el motivo del cambio de postura. "No ha cedido ante sus socios extremistas, se ha mantenido firme", ha agregado, antes de desear que el Congreso y la Fiscalía conozcan las razones en el futuro.

En definitiva, el presidente de Vox ha afirmado que la Presidencia española del Consejo de la UE "ha servido para que hasta los más incrédulos se den cuenta de que Sánchez está más preocupado por permanecer en la Moncloa a cualquier coste para España o Europa". En este contexto, ha asegurado que Vox ha intentado "desmontar las apariencias y trampantojos" del líder del Ejecutivo porque "gozan de la confianza de líderes internacionales", pero "a veces cuesta trasmitir la verdad, cuesta creer que haya alguien como usted".