Abascal ve en las críticas de Espinosa de los Monteros "ataques externos" del PP y reivindica que su partido crece

Archivo - El líder de VOX, Santiago Abascal (i) y el portavoz nacional del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros (d), durante una rueda de prensa, en la sede nacional de VOX, a 29 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido a los mensajes del exdirigente del partido Iván Espinosa de los Monteros, que le acusaba de llevar a la formación al "estancamiento" y de actuar desde "un búnker", señalando que este tipo de críticas responde a "ataques externos" impulsados "fundamentalmente por el PP y por todos sus medios".

"Ya he dicho que no hablaba de telenovelas. Yo lo único que digo es que cuando un partido está creciendo permanentemente elección tras elección, un partido que va bien y no tiene ataques internos y tiene crisis internas, tiene ataques externos que son movidos por nuestros adversarios políticos y fundamentalmente por el Partido Popular y por todos sus medios", ha subrayado.

Así ha respondido el líder de Vox, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política, a los mensajes escritos en la red social 'X' por Espinosa de los Monteros, quien considera que las elecciones de Castilla y León han puesto en evidencia el estancamiento de Vox, pues ha sacado unos resultados casi iguales que hace cuatro años, y ha llamado a la reflexión interna en el partido contra la estrategia del que encabeza Abascal, que parece "encerrado en un búnker".

"En pleno tsunami de la derecha en el mundo, Vox sólo ha crecido un punto y un escaño respecto a hace cuatro años. Entonces partíamos de cero y teníamos un candidato nuevo (Juan García Gallardo); teníamos mucho en contra, pero teníamos un partido amplio y acogedor, nunca sin problemas, pero sí cohesionado e ilusionado", ha reflexionado el actual presidente de la Fundación Atenea.