Abascal ve a Sánchez capaz de una "trampa electoral" que "altere" el resultado: "Ya ha demostrado que no tiene límites"

Rechaza que haya crispación en España y asegura que sus insultos contra el presidente son "palabras frente a violencia"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría hacer "una trampa electoral" para "alterar" el resultado de los próximos comicios. "Ya ha demostrado que no tiene límites", ha subrayado.

Así lo ha afirmado en una entrevista concedida a 'Telemadrid', recogida por Europa Press, donde ha reiterado que "lo peor de Sánchez está por llegar". Requerido sobre qué quiere decir cuando hace esa advertencia, el líder de Vox ha puntualizado que "no lo sabe", pero que "no descartaría nada, ni siquiera una trampa electoral".

"Cualquier cosa que puedan hacer pensando que no les pillan que altere el resultado electoral, a cualquier cosa, yo creo que Sánchez ya ha demostrado que no tiene límites", ha añadido el dirigente de Vox, que ha puesto de ejemplo la alianza con Bildu.

Por otro lado, ha indicado que no cree que en España exista un clima de crispación política, y ha afirmado que cuando insulta al jefe del Ejecutivo dice la verdad, pero son "palabras" frente a un Gobierno "dispuesto a usar la violencia".

LE RESULTA INCÓMODO

Abascal se ha referido al presidente como "corrupto, traidor, indecente, psicópata o chulo de putas", entre otros. Durante la entrevista, ha negado arrepentirse de usar ese tono porque cree que "cumple con su obligación y su deber", aunque reconoce que le resulta "incómodo" decirlo.

"Creo que responde a la verdad", ha agregado, antes de recordar, por ejemplo, que Sánchez llamó al expresidente Mariano Rajoy "ruin" en televisión y que a él mismo le ha tildado de "traidor". "Digo lo que tengo que decir, la gente me reprocha no ser aún más duro con Sánchez, pero después yo no compadreo en la cafetería del Congreso, me creo lo que digo", ha continuado.

Sobre la crispación, ha señalado que "lo que hay es una mafia en el poder, corrupción inaceptable y violencia en la calle que siempre viene del mismo lado", aludiendo a la protesta de La Vuelta ciclista, que Vox asegura que Sánchez "jaleó", y que "mandaba a Vallecas a sus huestes, a los escoltas del vicepresidente Pablo Iglesias" para "apedrear" a cargos de Vox en un mitin.

"Es el Gobierno el que está dispuesto de verdad a usar la violencia. Lo nuestro son palabras que creo que definen una acción política", ha rematado el dirigente de Vox.