Abel Caballero ve a Ábalos "muy animado" y con "enorme capacidad" para llevar adelante su trabajo como ministro

Publicado 19/02/2020 15:25:00 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), ha encontrado "muy animado" al ministro de Transporte, José Luis Ábalos, tras reunirse con él en la sede ministerial después de que una jueza ordenara guardar las cintas de las grabaciones del aeropuerto sobre la reunión que mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación después de un encuentro entre ambos para abordar cuestiones como la vivienda y el medio ambiente, y que se ha celebrado después de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El alcalde de Vigo ha negado que hablaran en esta reunión sobre el encuentro entre Ábalos y Rodríguez, sino que han debatido sobre "España y resolver problemas de los ciudadanos". "Lo veo fuerte, lleno de ideas y con una enorme capacidad de llevar adelante este Ministerio" ha subrayado Caballero.

El juzgado de instrucción número 7 de Madrid requirió este miércoles a Aena para que conserve las grabaciones con las imágenes del aeropuerto de Madrid-Barajas tras la reunión que mantuvieron el pasado 20 de enero el secretario de Organización del PSOE y la 'número dos' de Nicolás Maduro.

NO LE IMPORTA QUE PP Y CS SE ALÍEN EN GALICIA

Por otra parte, el alcalde de Vigo considera que el PP y Ciudadanos perderán las elecciones en Galicia, "se alíen o no", si bien ha apuntado que no sabe si se producirá finalmente esta forma de colaboración entre ambas formaciones: "No me importa".

Cree que el PSdeG, encabezado por Gonzalo Caballero, ganará los comicios que se celebrarán el 5 de abril por el "deterioro" de Alberto Nuñez Feijóo, del que ha dicho que continúa con un gobierno "mortecino".