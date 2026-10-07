Abogacía Española celebrará en Toledo su XIV Congreso Nacional, que abordará los retos ante la IA y los cambios sociales - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía Española celebrará del 19 al 22 de octubre de 2027 en Toledo su XIV Congreso Nacional, una cita en la que miles de profesionales tendrán la oportunidad de analizar los desafíos a los que se enfrenta la abogacía y debatir sobre cómo la innovación tecnológica y los cambios sociales están redefiniendo el ejercicio del Derecho, ha informado la entidad en un comunicado.

Bajo el lema 'Construimos juntos el futuro de la abogacía', el congreso será un foro abierto a toda la abogacía española, concebido para impulsar el intercambio de conocimiento y definir las líneas de futuro de la profesión.

El programa combinará ponencias, conferencias plenarias y talleres prácticos organizados en distintos ejes temáticos, con sesiones simultáneas que permitirán a cada asistente configurar un itinerario a medida, adaptado a sus intereses y necesidades profesionales.

Entre los contenidos previstos destacan la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y su impacto en el ejercicio de la profesión, las nuevas herramientas para la práctica jurídica, los principales retos normativos y deontológicos de la abogacía, así como la adaptación del sector a los cambios sociales y económicos.

El congreso aspira a ofrecer un formato innovador, flexible y altamente participativo, favoreciendo la implicación de los profesionales en la construcción de los debates y propuestas que marcarán el futuro, ha informado la Abogacía.

Todas las actividades se celebrarán en el Palacio de Congresos El Greco, que acogerá también un programa de actividades culturales y de networking.