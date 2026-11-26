Abogacía Española acude al Pleno del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Conseguir que ninguna persona quede sin asesoramiento jurídico cuando más lo necesita, que la justicia avance al ritmo de la sociedad sin perder su independencia son algunos de los objetivos que han marcado el Pleno del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), en Estrasburgo, en el que ha participado Consejo General de la Abogacía Española.

Según ha informado Abogacía Española en un comunicado, durante el encuentro, representantes de la abogacía de toda Europa han dado nuevos pasos para afrontar algunos de los grandes desafíos de la justicia actual: desde la protección de las personas migrantes y la ejecución de las sentencias de derecho humanos, hasta la transformación digital, la cooperación entre profesionales y el fortalecimiento de una abogacía libre e independiente.

La participación de Abogacía Española en este foro, ha asegurado la institución, "refleja su compromiso con una profesión que trasciende fronteras y que desempeña un papel esencial en la defensa de los derechos fundamentales y el Estado de derecho".

Uno de los mensajes que deja el encuentro es que el acceso a la justicia debe ser una realidad para todas las personas, especialmente para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

En este sentido, la abogacía europea ha defendido la necesidad de garantizar un asesoramiento jurídico gratuito, independiente y de calidad a las personas solicitantes de protección internacional, en el marco del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea.

Garantizar los derechos también significa asegurar que las decisiones judiciales se cumplan, por lo que el CCBE ha reclamado mecanismos que permitan a los profesionales recuperar gastos derivados de la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ampliar la asistencia jurídica gratuita a estas actuaciones.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha afirmado que "la mirada también ha estado puesta en el futuro de la justicia" y ha señalado que "ante el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, la abogacía europea defiende que la modernización debe ir acompañada de garantías que protejan la independencia judicial".

"Por eso trabajamos en el reconocimiento del sistema judicial como infraestructura crítica, para preservar su seguridad y autonomía en un entorno cada vez más digitalizado", ha incidido.

Para afrontar estos desafíos, Abogacía ha afirmado que "también es necesario contar con una profesión fuerte, preparada y capaz de trabajar más allá de las fronteras".

En esta línea, el Pleno ha avanzado en iniciativas para facilitar la libre circulación de abogados en Europa, fomentar la cooperación entre colegios profesionales y promover el bienestar de quienes ejercen la abogacía. Asimismo, ha defendido una regulación más sencilla, eficaz y proporcionada en ámbitos como la prevención del blanqueo de capitales y la cooperación fiscal.

UN RECONOCIMIENTO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el encuentro se ha hecho entrega del Premio de Derechos Humanos del CCBE 2026 a Ibrahim Kaboglu, expresidente del Colegio de Abogados de Estambul, y a los miembros de su Junta Directiva durante el periodo 2024-2026. La candidatura, respaldada por Abogacía Española, ha sido reconocida por "su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la independencia de la profesión jurídica".

A juicio de Abogacía Española, "los avances alcanzados en Estrasburgo reflejan el valor de la cooperación entre las abogacías europeas y la importancia de seguir construyendo respuestas comunes a desafíos que no entienden de fronteras", un trabajo en el que Abogacía Española asegura participar activamente "con el objetivo de fortalecer la profesión y contribuir a una justicia que proteja de manera efectiva los derechos de toda la ciudadanía".