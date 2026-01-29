La Abogacía presenta el Libro Blanco sobre el uso de la IA en la profesión: "Nadie debe quedarse atrás"quedarse atrás"

El Ministro De Transformación Digital Y Función Pública, Oscar López, Y El Presidente De La Abogacía Española, Salvador González - CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía ha presentado este jueves el Libro Blanco sobre el uso de la IA (Inteligencia Artificial) en la Abogacía y ha animado a incorporarla en las competencias digitales de la profesión.

"Si queremos ser la abogacía tecnológica que la sociedad necesita, no puede haber brechas; nadie debe quedarse atrás", ha afirmado su presidente, Salvador González, en la presentación del documento, el primero de estas características elaborado en toda Europa.

En su intervención, González ha revelado que el 60 por ciento de los profesionales de los servicios jurídicos ya están utilizando aplicaciones que incorporan la IA y ha alertado sobre la necesidad de que todos se suban cuanto antes a la corriente de formación en competencias digitales.

Por su parte, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que también ha participado en la clausura del acto, ha destacado "el interés" que ha suscitado en Bruselas este libro "por novedoso, riguroso y ejemplar".

"La tecnología es necesaria para la justicia, sin duda, pero la justicia es imprescindible para la tecnología. Porque una revolución digital sin Derecho es la ley de la selva. Este libro es pertinente y oportuno porque aporta datos y reflexiones para gobernar una IA útil, ética y responsable en la abogacía", ha asegurado.

"LA IA NOS VA A PERMITIR MEJORAR"

Más de 20.000 abogados y abogadas están ya participando en el Programa en Competencias Digitales (Upro) que el Consejo General y los Colegios están desarrollando en colaboración con Unión Profesional y Red.es y subvencionado con fondos de la Unión Europea.

Tanto el programa como el libro que se ha dado a conocer tienen como principal objetivo avanzar en la formación de los profesionales para dotar a su labor de mayor eficiencia, pero sin dejar de lado las prevenciones en el uso de una tecnología que también tiene sus puntos débiles.

"La Inteligencia Artificial nos va a permitir mejorar tiempos y rendimientos, pero sin perder de vista la calidad del servicio que ofrecemos. La tecnología nos permite más calidad y mejor servicio a la sociedad, pero siempre bajo nuestra directa supervisión y juicio crítico", ha expuesto el presidente de la Abogacía, en alusión a la responsabilidad última del profesional en toda la gestión de su despacho.

RESULTADOS DEL LIBRO BLANCO

Con respecto a los resultados del Libro Blanco, una amplia encuesta realizada entre los colegiados en España ha revelado que solo un 8 por ciento de los profesionales dice tener conocimientos profundos sobre el funcionamiento de los programas de IA aplicados al Derecho y un 29 por ciento un conocimiento medio.

La mitad reconocen que su conocimiento de este tipo de software es bajo. Eso sí, el 65 por ciento de los encuestados declara tener interés en recibir información específica sobre este tipo de herramientas y el 53 por ciento estar dispuesto a invertir en la contratación de este tipo de aplicaciones en los próximos años.