El abogado de Ábalos califica a Jéssica de "gancho" de Aldama y niega irregularidades en la compra de mascarillas

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Pool

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha tildado este miércoles en el Tribunal Supremo a Jéssica Rodríguez, expareja de él, de "gancho" del empresario Víctor de Aldama, al tiempo que ha manifestado que la contratación de mascarillas a una empresa vinculada al conseguidor del 'caso Koldo' "se produjo de forma absolutamente normalizada".

Así se ha manifestado el abogado Marino Turiel en su exposición del informe final al explicar que el piso en el que vivía Jéssica en el centro de Madrid --uno de los puntos que se están enjuiciando como un presunto favor al exministro-- no se trataba de una dádiva.

El letrado ha justificado haber preguntado a la mujer si se dedicaba a la prostitución cuando fue a declarar como testigo porque, a su juicio, "lo que subyace en toda esta historia es que se produce una captación".

"No se trata de connotar negativamente a esta mujer, sino de establecer una relación estrictamente mercantil y de captación, que es lo que además sucede dentro de todas las redes de contubernio para obtención de determinadas cosas", ha afirmado.

Además, Turiel ha apuntado que el exministro "no utilizó el inmueble, no tiene las llaves, no es para él, no duerme, no pernocta, no tiene ningún tipo de acceso", sino que se trataba de "un sitio de contacto con ella".

"No era su inmueble. Con lo cual, la dádiva no era para él. En todo caso, era una dádiva conformada por el señor Aldama en relación a su propio interés, es decir, a ella misma", ha añadido.

A su entender, "existe un interés por parte del nexo corruptor", en referencia a Aldama, quien tenía la "intención" de "congratular al ministro".

NO HUBO "ACTUACIÓN DELICTIVA" EN LA COMPRA DE MASCARILLAS

Respecto a la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Turiel ha sacado a colación un correo electrónico que establece que la oferta de Soluciones de Gestión --la empresa vinculada a Aldama-- "es la más viable".

"Ese criterio de viabilidad, ese criterio de oportunidad de la viabilidad, no supone una elección indicativa de ninguna actuación delictiva, sino que no había mascarillas en ninguna parte y que realmente esa era la más viable", ha destacado.

Por ese mismo criterio es por el que ha defendido el abogado que "se contrata con Soluciones de Gestión y, por cierto, se contrata con eficacia y con resultado cierto". Además, ha indicado que "intentaron contratar con otras entidades, aspecto que se oculta, porque las otras entidades fueron absolutamente fallidas".

Sobre el cambio del pedido de cuatro a ocho millones de mascarillas, Turiel se ha remitido a la explicación que dio Aldama en su declaración ante el magistrado instructor, achacándolo a un error de Correos, que mandó el dinero de las mascarillas antes de que la empresa tuviera esas unidades.

"El instructor le preguntó por qué se cambia la orden de cuatro a ocho (millones de mascarillas) y Aldama le explica que es que se ha producido un problema con Correos en una devolución, porque no había soporte contractual, les ingresan una cantidad de dinero, la cual tienen que devolver y se han colgado con las mascarillas", ha explicado.

Esto es, a juicio de Turiel, "una explicación profunda, determinante, causalizada, de forma evidente, que pone de manifiesto que efectivamente existió esa situación".

Y, sobre el papel de Ábalos, ha concluido: "Fue una decisión política, el cambio de cuatro a ocho de forma legítima, de forma evidente y, sobre todo, lo hace de forma normal".