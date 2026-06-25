El abogado de Cerdán reconoce pagos del PSOE y reuniones junto a Leire Díez con la Fiscalía General pero no los motivos

El abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, en su llegada a la Audiencia Nacional, a 25 de junio de 2026, en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jacobo Teijelo, el abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha reconocido en la Audiencia Nacional pagos de los socialistas por consultas jurídicas, así como reuniones junto a la exmilitante Leire Díez con excargos de la Fiscalía General del Estado, aunque no ha detallado con quién tuvo los encuentros ni los motivos de que se realizaran.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press tras su declaración como investigado este jueves ante el juez que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz. Las fuentes han contado que el letrado solo ha respondido a su defensa y al Ministerio Público.

Teijelo ha reconocido que cobró tres facturas por valor 125.000 euros del PSOE por servicios de consultoría sobre las causas judiciales que afectan al partido, según las fuentes.

No obstante, han añadido, Teijelo ha manifestado que no le pagaron las dos últimas facturas --por valor de 53.000 euros-- por incompatibilidad al asumir la dirección letrada de Cerdán, que dejó el partido en junio de 2025, al conocerse su presunta implicación en el 'caso Koldo'.

Otras fuentes jurídicas han añadido que el investigado ha subrayado que nunca pagó nada a la exmilitante socialista Leire Díez --también investigada-- ni a ninguna otra persona con el dinero que recibió del PSOE.

En cuanto a las reuniones con excargos de la Fiscalía General del Estado, las mismas fuentes jurídicas han indicado que Teijelo ha reconocido dichos encuentros y que estuvo presente Leire Díez, si bien no ha precisado los motivos por los que tuvieron lugar ni quién los concertó.

UN INTERROGATORIO TENSO

Asimismo, otras fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que tras ser requerido sobre su relación con el PSOE, el letrado de Cerdán ha denunciado una supuesta persecución judicial contra cargos del partido. En concreto, ha cargado contra el que fue magistrado instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

Las fuentes coinciden en que el interrogatorio, que ha durado poco más de una hora, ha sido tenso y "desagradable", con varias intervenciones del juez Pedraz para reconducir la declaración de Teijelo.

En declaraciones a los periodistas tras su interrogatorio ante el juez, Teijelo ha advertido de que "se está cuestionando el secreto profesional y el derecho de todas las personas a que nadie escuche lo que habla con su abogado", en alusión a su relación profesional con el exdirigente socialista Santos Cerdán.

"No son sólo los abogados los que están siendo perseguidos, y especialmente los abogados que desempeñan la defensa del PSOE, sino que se está persiguiendo el derecho de la gente a que le defienda un abogado", ha lamentado. "Y no lo van a conseguir", ha rematado.

EL PSOE APORTÓ UN BUROFAX A TEIJELO

El juez instructor investiga, entre otras cosas, si se pagó desde el PSOE a la presunta trama que habría liderado Santos Cerdán y coordinado Leire Díez para buscar información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad que participan en casos judicializados que afectan al Gobierno.

Cabe recordar que el PSOE entregó al juez un burofax con el que comunicó a Teijelo que "no se iba a proceder al pago" de dos facturas, de las que sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "por no constar a la organización la naturaleza, contenido ni beneficiario".

Tras un requerimiento de información por parte del juez Pedraz, desde la Fiscalía General del Estado admitieron dos reuniones entre Teijelo y Leire Díez y el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando Álvaro García Ortiz era fiscal general, Diego Villafañe, según indicaron fuentes fiscales.

Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Beatriz López, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 una reunión con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal".

Entre finales de marzo y principios de abril, según las mismas fuentes, Villafañe volvió a reunirse con el abogado de Cerdán, que en ambos encuentros "estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado", en alusión a Leire Díez.