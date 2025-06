El abogado del novio de Ayuso dijo al TS que su cliente entendió lo que suponía pactar y le autorizó: "Adelante"

Declaró que González Amador le trasladó que su "prioridad" era "causar el menor daño posible a su pareja"

Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró al juez del Tribunal Supremo (TS) que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que su cliente entendió lo que suponía pactar con la Fiscalía, para zanjar la investigación que dirigía en su contra por delitos fiscales, y que le autorizó a negociar: "Adelante".

Neira testificó el pasado 27 de mayo ante el magistrado Ángel Hurtado por el correo electrónico que envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera los dos delitos fiscales por los que le estaba investigando a cambio de llegar a un acuerdo de conformidad.

Días antes, el 23 de mayo, González Amador sostuvo en el alto tribunal que Neira redactó y envió ese 'email' sin su consentimiento. Según contó, no tuvo conocimiento del mismo hasta el 14 de marzo de 2024 y por la prensa. No obstante, aclaró que, después de hablar con su letrado, apoyó su decisión.

En su declaración ante el Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, Neira explicó que los acontecimientos se precipitaron el 26 de enero de 2024, cuando González Amador le dijo que Hacienda le había notificado la liquidación que implicaba remitir a Fiscalía el asunto por presuntos delitos fiscales.

"Le pido vernos y reunirnos", dijo. Se reunieron en su despacho el día 30 de ese mismo mes. Allí explicó a González Amasor que "hay dos alternativas: una que sería defender la causa", y que "suele ser un proceso complejo y largo"; y "otra alternativa que es la conformidad".

"Le explico en qué consiste una conformidad penal (...), que hay que acordar con las acusaciones, en este caso con el Ministerio Fiscal y con la Abogacía del Estado; hay que acordar unos hechos y, una vez acordados, pues ahí habría que hacer un reconocimiento judicial de esos hechos; y que luego se trata de obtener, por nuestra parte, la mejor calificación jurídica posible y la menor pena posible", relató.

Neira continuó para explicar con detalle que le dijo que "aquí lo que se podría proponer es una foto de acuerdo con el protocolo de conformidades penales de la Agencia Tributaria", pero solo respecto a los delitos fiscales, no al de falsedad documental, lo que se traduciría en "una multa de en torno al 40%" y "una pena de prisión de 4 meses por delito" pidiendo la suspensión de la misma.

"Todo eso se lo explico a mi cliente y, entonces, cuando mi cliente me dice en esa reunión del 30 de enero que su prioridad es causar el menor daño posible a su pareja y que lo que pretendía, fundamentalmente, es que el procedimiento fuese lo más rápido posible y hacer el menor ruido posible, bajo esa premisa, (...) le aconsejo una conformidad", añadió.

"LO DEJA EN MIS MANOS"

Y remató asegurando: "Él me dice que entiende lo que es la conformidad penal y que adelante, que ya lo deja en mis manos". "Yo entonces, con ese mandato de mi cliente, lo que hago es el 2 de febrero de 2024 envió un correo a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid", completó.

Neira precisó que no se lo reenvió a su cliente. "Eso es cierto, no tenía conocimiento del correo, tenía conocimiento de que yo había puesto en marcha, digamos, los trámites para la propuesta de conformidad penal que él me había autorizado".

Según dijo, le mantuvo al tanto de sus pasos, algunas veces por 'email', otras por teléfono y también en persona. En concreto, Neira indicó que avisó a su cliente de dicho 'email' cuando recibió respuesta del fiscal Julián Salto. "Ya está en marcha la propuesta, ya la tiene la Fiscalía y ya hay fiscal asignado", aseguró que le dijo después de haberse encontrado con Salto el 15 de febrero.

Durante el interrogatorio, al ser preguntado si había mantenido alguna reunión con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, contestó que sí. Explicó que no le conocía de antes y que fue el cargo de la Comunidad de Madrid quien le contactó el 14 de marzo de 2024, día en el que la Fiscalía emitió una nota de prensa detallando el cruce de 'emails' entre Neira y el Ministerio Público y que el TS investiga como una posible revelación de secretos.

Al hilo, indicó que se reunió con Rodríguez ese día y que éste se limitó a preguntarle si era verdad que había enviado un correo electrónico el 2 de febrero. "Dije que sí", señaló.

GONZÁLEZ AMADOR, "PERPLEJO"

Ese mismo día, el 14 de marzo, Neira se reunió con González Amador, que estaba "perplejo con lo que estaba ocurriendo". Según el abogado, en ese encuentro le recordó lo que habían hablado con anterioridad: "Que tenía que haber reconocimiento de los hechos (...) que iba a suponer reconocimiento de delitos".

En esa reunión, también le reiteró que ese era su criterio para que su caso fuese "lo más rápido posible". Sin embargo, en este punto de su declaración, el letrado recalcó que "jamás" imaginó que se iba a filtrar el correo que envió a la Fiscalía proponiendo una conformidad penal.

Parte de la declaración se centró también en si Neira había enviado a la Abogacía del Estado el mismo correo que remitió el 2 de febrero a la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Neira manifestó que le envió el correo a Julián Martínez Simancas, porque justo estaba tramitando con él otra propuesta de conformidad. "Es el correo que tenía", apuntó.

En este punto, precisó que se limitó a enviarle el 'email' y que en ningún momento mantuvo conversación alguna con dicho abogado del Estado respecto al caso de González Amador.