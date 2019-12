El abogado de Puigdemont descarta que éste venga a España porque no se fía de que el TS respete su "inmunidad"

Publicado 19/12/2019 14:55:00 CET

Cree que Llarena trata de dilatar la decisión sobre su defendido y dice que ya han presentado escrito con la sentencia al PE y al tribunal belga

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El abogado que coordina la defensa internacional de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha dado a entender hoy que su defendido no vendrá a España porque dice que no se fía de que el Tribunal Supremo respete su "inmunidad". El letrado ha acusado también a Pablo Llarena, el instructor del Tribunal Supremo de la causa del 'procés', de querer dilatar el reconocimiento de la inmunidad del expresidente catalán, Toni Comín y Clara Ponsatí.

En declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press, Boye ha descartado que el expresidente catalán vaya a venir a España. Al ser preguntado por esta posibilidad, ha puesto en duda que el Tribunal Supremo vaya a respetar su "inmunidad".

"Fíjese por donde, desde las 9:53 minutos que Junqueras sigue en prisión debiendo estar en libertad. Como para fiarse de que vayan a respetar la inmunidad que tienen reconocida en todo el territorio de la UE incluida España", ha exclamado.

Tras señalar que hoy el TJUE les ha "dado la razón" por entender que "gran parte de lo que dice está" en su demanda de junio pasado, el letrado ha cargado contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Este último ha pedido hoy a las partes, acusaciones y defensas, que le informen de cómo creen que afecta a Carles Puigdemont y el resto de acusados que son eurodiputados, la sentencia del TJUE.

"En realidad el señor Llarena ya debería saber lo que tiene que hacer y retirar la euroorden y no preguntárselo a nadie", ha exclamado. "La sentencia se entiende bastante bien en lengua española y por tanto no creo que necesite la ayuda de acusaciones ni de las partes, que por ciento, la única parte somos nosotros, que somos sus abogados", ha añadido antes de acusar al magistrado de intentar "dilatar una cosa que no tiene dilación posible conforme a derecho".

PUIGDEMONT Y COMÍN "EMPEZARÁN A TRABAJAR EN EL PE DE MANERA INMEDIATA"

En este sentido, ha apuntado que el TJUE es el "máximo órgano español y europeo de interpretación de la Legislación española y europa" por lo que cree que ahora, el TS "lo que tiene que hacer es aplicarla sin más tardanza".

Boye también ha desvelado que esta misma mañana han presentado un escrito ante el Parlamento Europeo y ante la Justicia belga informando de la sentencia europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Ahora, ha dicho, están esperando la respuesta.

Así, ha precisado que la Eurocámara debe ponerse en contacto con ellos para decir "qué día" pueden pasar a hacer los trámites porque, insiste, "ya no hay ningún impedimento y así va a suceder". "Ellos van a comenzar a ejercer su trabajo como eurodiputados de manera prácticamente inmediata", ha remachado.