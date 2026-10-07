Los acampados en la Puerta del Sol marchan hacia el Congreso en homenaje a Maricarmen: "No son muertos, son asesinatos"

1123832.1.260.149.20261007215233 Manifestantes se dirigen al Congreso tras la muerta de Maricarmen - EUROPA PRESS

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los acampados en la Puerta del Sol de Madrid han iniciado una marcha espontánea hacia el Congreso de los Diputados en homenaje a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio motivó las protestas por el derecho a la vivienda en diversos puntos de España y que ha fallecido este miércoles.

El anuncio de la muerte de Maricarmen, convertida en un símbolo de la lucha por la vivienda, ha provocado conmoción en la acampada ubicada en la céntrica plaza madrileña, donde los manifestantes han comenzado a corear consignas como 'No son muertos, son asesinatos', 'No toleramos ni un desahucio más' o 'Esto es lucha de clases y no podemos hacer las paces'.

Un portavoz, megáfono en mano, ha instado además a continuar con las protestas. "El mejor homenaje que podemos hacerle es seguir con la lucha", ha reivindicado. "No vamos a parar, vamos a seguir", ha dicho.

A continuación, acompañados por agentes de la Policía Nacional, los asistentes han comenzado a avanzar en dirección al Congreso de los Diputados hasta llegar a la calle Cedaceros, donde les han obligado a detenerse. Una vez allí, han encendido velas y han guardado un minuto de silencio.