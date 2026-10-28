Vicepresidentes de Aragón y CyL lamentan la tragedia: "Cualquier dimisión que se pida se queda corta"

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, y el vicepresidente de Castilla y León, Carlos Pollán, ambos dirigentes de Vox, han lamentado el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que se ha saldado con al menos 64 muertos.

"Este Gobierno es el más corrupto y el más criminal que hemos conocido en las últimas décadas. Por tanto, cualquier dimisión que se pida se queda", ha señalado Nolasco en declaraciones a los medios tras reunirse con el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck, para abordar la repatriación de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen.

El vicepresidente de Aragón ha trasladado su "más profundo pésame" para los familiares de las víctimas de este nuevo accidente que, en sus palabras, "constata una vez más el deterioro general de las infraestructuras".

"No se están destinando los recursos a lo que realmente se necesita. Por tanto, una situación de verdadera impotencia y de muchísimo dolor. Ahora es un momento de duelo, de conocer qué es lo que ha pasado, pero evidentemente yo creo que la consternación ya es máxima. Cuando uno no destina los recursos a lo que tiene que destinarlo y se destinen a otras cosas, pues al final lo que pasa es esto", ha advertido.

En la misma línea, Pollán ha avisado de que las infraestructuras de España "son un gran problema". "Hay una gran dejadez y, por desgracia, lo hemos vuelto a comprobar", ha puntualizado.

Ante esta tragedia, el vicepresidente de Castilla y León ha trasladado su "más sentido pésame" a todas las víctimas del accidente, así como todo su "ánimo y solidaridad" a los heridos, a sus familiares y a todas las personas que pudieran tener alguna relación con los heridos y los fallecidos.