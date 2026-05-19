Acuerdo en el Congreso para adaptar la LOREG a la reforma constitucional que da a Formentera circunscripción propia

Milena Herrera, diputada del PSOE - CONGRESO

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y el PP han avanzado este martes su apoyo a que el Congreso modifique la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) con el fin de adecuarla a la reforma constitucional sancionada este martes por el Rey para incorporar la isla de Formentera (Baleares) como circunscripción electoral propia.

La citada reforma de la Carta Magna fue impulsada por el Parlamento balear para que Formentera disponga a partir de las próximas elecciones generales de un senador propio y se desvincule así del 'tándem' electoral que conformaba con Ibiza. Eso sí, ahora resta desarrollarla y adecuar correspondientemente la Ley Electoral.

Por ello, la diputada socialista Milena Herrera ha pedido el respaldo a la toma en consideración de esta iniciativa ya no sólo por seguridad jurídica sino, sobre todo, "para garantizar la participación política de los formenterenses".

El PP, a través de su diputado José Vicente Marí, ha señalado que apoyarán el "anhelo" de dar a Formentera "el protagonismo y la autonomía política que merece" pero ha puntualizado que el esfuerzo en aras de ese objetivo político por el que se ha luchado en los últimos años es de "todos". "Siempre hemos estado ahí y siempre vamos a estar ahí", ha destacado.

ERC CREE QUE LLEGA "TARDE"

Además del PSOE y el PP, también Sumar ha adelantado su apoyo a esta reforma electoral porque el socio mayoritario del Gobierno sostiene que esta modificación no sólo es "de justicia" sino que, además, viene a mejorar la democracia y la representatividad.

Junto a ellos también pulsarán el botón verde los diputados de Esquerra Republicana (ERC) y el PNV, que han coincidido en destacar que adaptar la LOREG es "una obligación democrática y jurídica", aunque singularmente los independentistas catalanes han criticado que esta modificación llega "tarde" teniendo en cuenta que Formentera tiene consell insular propio desde 2007

Del consenso se han desmarcado los diputados de Vox. Su diputado Jorge Campos no ha desvelado el sentido de su voto pero sí ha dejado claro que el hecho de "el partido que más incumple la Constitución solicite la adecuación (de la LOREG) al mandato constitucional, tiene la misma credibilidad que el señor Zapatero negando su relación con Plus Ultra".

DEBE SER UNA REALIDAD ANTES DE LAS PRÓXIMAS LEGISLATIVAS

Con esta iniciativa, recogida por Europa Press, se modificará aquellos preceptos de la Ley Electoral que regulan la elección de los senadores en las circunscripciones insulares con el fin de ajustar las referencias normativas que hasta ahora contemplaban conjuntamente a Ibiza y Formentera.

En concreto, se trata de reformar los artículos 161.2 y 165.2 de la LOREG para incorporar expresamente a Formentera como circunscripción electoral propia y regular la elección del escaño que constitucionalmente le corresponde en el Senado.

En una disposición transitoria, se puntualiza que la eficacia de la creación de las circunscripciones electorales al Senado por las islas de Ibiza y Formentera quedará pospuesta hasta la convocatoria de las primeras elecciones al Senado que se celebren.