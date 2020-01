Acusación popular a Tous: "Digan que es chapado, pero no vendan a precio de oro y plata cuando no lo es"

Publicado 22/01/2020 14:14:17 CET

Señala, tras las declaraciones en la Audiencia Nacional, que Tous "no puede negar la evidencia" del relleno de material no metálico

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La abogada de la asociación de consumidores y usuarios de joyas Consujoya, Magdalena Entrenas, ha señalado tras asistir a la declaración de los responsables de la empresa Tous ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por presunta estafa, que los representantes de la firma catalana "no han podido negar la evidencia" del relleno no metálico de determinadas piezas de plata, y ha pedido que califiquen al producto de chapado. "Digan que es chapado, pero no lo vendan a precio de oro y plata cuando no lo es", ha indicado.

Así lo ha manifestado a las puertas de la Audiencia Nacional, donde ha acudido a la declaración como investigados del representante de Tous, Josep Maria Bosch, y de una representante legal del laboratorio encargado de análisis de las piezas de la marca, Applus+Laboratories.

Según ha explicado Entrenas, Bosch habría confirmado ante el juez Santiago Pedraz que la marca hace un uso "subjetivo" de una técnica denominada de 'electroformado' por la que los metales preciosos se van adhiriendo a un molde durante su fabricación. Y recuerda la abogada que ese tipo de técnica no está regulada en la Ley de metales preciosos ni en el reglamento que la completa.

En este punto, Entrenas ha apuntado que el propio Bosch ha explicado que con el 'electroforming' adhieren con electricidad las partículas de material precioso al molde, y que ha llegado a hablar de "baño", a la hora de explicar el proceso al juez.

"Alegan que sin esa técnica no podrían hacer piezas de ese tamaño y volumen porque no tendrían estabilidad. Pero se niegan a entender que lo que venden es bisutería, y quieren hacerlo pasar como joyas de primera ley de oro o plata. Digan que es chapado, pero no nos vendan a precio de oro y plata cuando no lo es", ha añadido.

A Entrenas le ha sorprendido además "el rebuscado argumento" de la representante del laboratorio citado, dado que ha explicado que el método que siguen para analizar las piezas es la de "destrucción". Según la acusación popular, el laboratorio recoge una muestra, la destruye, pesan el metal y lo analizan, y si tiene la plata "ya le dan la ley".

EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO

Por último, la acusación popular ha lamentado no haber podido interrogar a los investigados, aunque ha quedado satisfecha con las preguntas de Fiscalía, y ha resaltado que en ningún momento se ha citado el artículo 39 del reglamento, en el que se habla de que la composición de los objetos "será la misma para todas las partes de cada objeto con la excepción, en su caso, de las soldaduras".

"La 'ley' será uniforme en todo el cuerpo del mismo, o en cualquier caso superior a la mínima admitida como oficial, con la misma salvedad anterior", reza el artículo.