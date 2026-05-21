Ada Colau brinda su apoyo a Gabriel Rufián y le pide "sentarse ya a negociar" un espacio "donde no sobre nadie"

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una imagen de archivo- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha calificado de "maravilloso" y "buena noticia" la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de presentarse para liderar una nueva formación de izquierdas y ha señalado que "hay que sentarse ya y empezar a concretar cuál podría ser esa fórmula para hacer un espacio donde no sobre nadie".

En una entrevista en el programa 'Al rojo vivo' en 'La Sexta', recogida por Europa Press, la exdirigente política ha subrayado que es una postura que defienden muchas personas porque el espacio progresista requiere de "una transformación ambiciosa".

La exalcaldesa ha afirmado que cree que la figura de Gabriel Rufián "puede ayudar" porque "él ha tenido la capacidad de comunicar y de conectar con ese sentido común".

No obstante, Colau ha recordado que el portavoz de ERC tiene "algún pequeño problema en casa" porque cada vez que ha planteado la posibilidad de liderar un espacio nuevo "sale algún dirigente de ERC y dice que no están en su posición".

En este sentido, Ada Colau ha manifestado que entiende que por este motivo "él todavía no se ha sentado a concretar en reuniones formales la propuesta". Aún así, la exmandataria ha recordado que Rufián "no está solo en su partido" y que el exdiputado de ERC, Joan Tardá, también apuesta por esa unión de izquierdas a nivel estatal.

"HAY QUE ENCONTRAR LA FÓRMULA PARA QUE TODO EL MUNDO PUEDA ESTAR"

Colau ha negado que los distintos liderazgos que pueda haber en Cataluña vayan a ser un problema para esa confluencia de izquierdas anunciada por Rufián en la que el diputado ha pedido que solo se presenten los partidos más votados en cada región.

"Yo creo que hay que encontrar la fórmula para que todo el mundo pueda estar con el máximo reconocimiento y con toda la presencia. Aquí no sobra nadie", ha reiterado.

En este sentido, ha reconocido que comparte el análisis de Rufián, pero que no hay que excluir que haya formaciones estatales como IU o Podemos porque "todos son necesarios" para "que no se pierda ningún voto" y que "no gobierne la extrema derecha".