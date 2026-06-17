Adaptación continua, uso crítico de tecnología y formación, claves empresariales en la era de disrupción

La directora de negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, el Director Académico del Programa de Desarrollo Directivo de Esade, Alberto Alonso Poza, la Directora Personas de ENGIE España, Vanesa Sánchez-Ulloa, el Director de Digital de IKEA en - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS

Diseñar empresas con capacidad de transformación continua, fomentar un uso crítico de la tecnología y la inteligencia artificial (IA) - , impulsar la recualificación del talento e integrar la cultura del cambio en la estrategia corporativa son algunas de las claves para alcanzar el éxito empresarial en un entorno marcado por la disrupción permanente.

Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro 'Organizaciones en transformación: cómo competir en un entorno de disrupción permanente', un encuentro de Ejecución de Oportunidades, un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company.

El encuentro, que ha estado moderado por la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, ha contado con el socio junior de McKinsey & Company, Alejandro García-Salmones; la directora de Personas de Engie España, Vanesa Sánchez Ulloa; el director académico del Programa de Desarrollo Directivo de Esade Executive Education, Alberto Alonso Poza; la responsable de Estrategia para Talento y Cultura en BBVA, Checa Pardo; la directora de Transformación y Talento de Enagás, Lorena Díaz López; y el director de Digital de Ikea en España y Portugal, Alfonso Negrete.

Los ponentes han coincidido en la necesidad de preparar a toda la organización para desenvolverse en un entorno de transformación permanente, marcado tanto por la incertidumbre geopolítica como por la acelerada irrupción de nuevas tecnologías.

En este contexto, han defendido un uso de la IA basado en el pensamiento crítico y centrado en las personas. Para lograrlo, consideran fundamental impulsar la recualificación de los profesionales y reforzar la implicación de los comités de dirección, con el objetivo de integrar la gestión del cambio como uno de los elementos centrales de la cultura empresarial.

El socio junior de McKinsey & Company, Alejandro García-Salmones, ha afirmado que es necesario generar capacidad de transformación en las empresas mediante tres elementos: saber qué retos es posible llevar a cabo, tomar decisiones y generar infraestructuras que permitan alcanzarlos y que las decisiones adoptadas tengan impacto real.

"Hay que tener una narrativa del cambio que venga desde el liderazgo, pero que involucre a los trabajadores, que no esté basada en el miedo, sino en la oportunidad, en algo que genere ilusión", ha remarcado.

"La clave está en la transformación y la transformación continua. Estamos en un mundo en donde tenemos que transformar, aprender, desaprender y volver a aprender y en este gran cambio tenemos principalmente a la inteligencia artificial", ha afirmado el responsable de Estrategia para Talento y Cultura en BBVA, Checa Pardo, que ha señalado que el reto son "las personas", incluidos los líderes.

La directora de Transformación y Talento de Enagás, Lorena Díaz López, ha considerado que "el principal reto está en las personas" y para lograr la adaptación continua ha visto fundamental trabajar en el cambio cultural, donde las personas son los verdaderos habilitadores de esas palancas.

A juicio del director de Digital de Ikea en España y Portugal, Alfonso Negrete, las transformaciones han pasado de ser impulsadas por las élites a ser protagonizadas por los trabajadores y los consumidores.

La directora de Personas de Engie España, Vanesa Sánchez Ulloa, ha remarcado la importancia de "diseñar y adelantarse a la necesaria evolución que van a tener las estrategias" de empresas y de personas.

Por su parte, el director académico del Programa de Desarrollo Directivo de Esade Executive Education, Alberto Alonso Poza, ha visto importante que los comités de dirección y los CEO tengan una visión disruptiva, la formación continua e "imbuir a todas las organizaciones de una cultura de disrupción".

IMPACTO REAL DE LA IA

Desde la consultora, García-Salmones ha señalado que es "muy difícil saber hacia dónde va a ir la transformación" de la IA y ha abogado por ver de dónde puede venir su impacto poniendo el foco en tres grandes áreas: la productividad, eficiencia y reducción de costes; la mejora de la experiencia del usuario y la posibilidad de tener más ingresos o nuevos negocios.

A todo ello, suma dos aspectos fundamentales, como contar con liderazgo que acompañe el cambio y tener una visión de procesos transversales.

En BBVA, la IA es "el eje vertebrador de la estrategia" y la están adoptando en tres olas, ha señalado Pardo. La primera es la adopción de esta tecnología, mediante el despliegue de herramientas como ChatGPT o Gemini; la segunda, identificar casos de usos transformacionales y con impacto en el cliente; y la tercera, construir esa transformación de manera más agéntica e industrializarla en toda la organización.

En Enagás, la IA y la tecnología son "palanca" en el plan estratégico de transformación digital, ha afirmado Díaz, quien ha señalado que, al igual que en otras compañías, se enfrentan a ella en tres bloques: el inicial, centrado en la productividad en el puesto de trabajo; un segundo, vinculado a la seguridad de suministro que debe ofrecer Enagás, y el tercero, relacionado con la transformación de la organización.

"La IA va a marcar un antes y un después. Yo creo que es la primera tecnología, después de mucho tiempo, que deja de ser tecnología y pasa a ser una herramienta", ha asegurado Negrete.

A juicio de Sánchez, la IA no se ve como un producto sustitutivo, sino "como una palanca para potenciar el factor humano". Según ha señalado, la IA está aportando ventajas a Engie, especialmente en aquellos roles que están más enfocados en la comercialización; pero para que pueda llegar a otros usos, como la mejora de la experiencia del usuario o la sustitución de actividades, queda camino por recorrer.

Desde el punto de vista educativo, Alonso Poza ha considerado que una vez que ha llegado esta revolución "el gran reto es que las personas tengan criterio".

FORMACIÓN CONTINUA Y LIDERAZGO DISRUPTIVO

El representante de McKinsey ha destacado como reto principal conseguir personas formadas para poder extraer el valor a la IA. En este contexto, ha apostado por el 'reskilling' y 'upskilling', una narrativa del cambio positiva y por que el liderazgo entienda que el cambio es fundamental.

Pardo, desde BBVA, ha puesto el foco en adquirir capacidades "más humanas", como el criterio y la curiosidad, ya que la IA y los agentes van a realizar trabajo rutinario. Para ello, también ha apostado por combinar contratación y recualificación del talento interno. Además, ha remarcado la importancia del liderazgo y de la cultura empresarial.

Por su parte, Díaz añade a los perfiles técnicos más tradicionales de Enagás, la necesidad de promover las 'soft skills'. En este contexto, ha citado la curiosidad, la innovación, pero también la capacidad de adaptación, la resiliencia, la flexibilidad y el pensamiento crítico.

Desde Ikea, Negrete ha destacado que "la tecnología no sustituye", sino que "lo que hace es potenciar las capacidades y apoyar al momento de asumir unos nuevos roles que probablemente antes no existían".

Sánchez Ulloa ha visto de manera positiva la "presión bidireccional" hacia el cambio cultural; porque ya no se limita a que el comité ejecutivo traslada unos valores, sino que "cada vez hay más presión desde abajo", que es lo que, a su juicio, cambia significativamente la cultura".

Alonso Poza ha considerado que España cuenta con talento, pero es necesario solucionar algún problema, como las estructuras salariales, que hace que muchas personas salgan del país en busca de oportunidades.

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