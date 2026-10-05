El adelanto electoral obliga a la izquierda alternativa a negociar contrarreloj para evitar la fragmentación electoral

(I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la vicepresidenta seguda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La izquierda alternativa se verá abocada a negociar la posibilidad de una gran coalición para una candidatura de unidad tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales el próximo 29 de noviembre y tratar de evitar un escenario de fragmentación de distintas listas.

En el caso del nuevo proyecto Frente Amplio, que impulsan los partidos del socio minoritario del Gobierno minoritario (Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid), el adelanto de los comicios llega sin candidato designado, pero con la certeza de que la marca de su candidatura será Frente Amplio y que el lanzamiento oficial de su cabeza de lista será el 17 de febrero.

De esta forma, la consigna es acelerar los pasos y cambiar el ritmo, dado que la construcción de dicho frente estaba pensada con un calendario que fijaba los comicios al final de la legislatura, es decir, en 2027.

LAS COALICIONES SE TIENEN QUE NEGOCIAR RÁPIDO

Tras la confirmación de la llamada a las urnas, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) tasa un plazo de 54 días para la convocatoria de comicios tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la disolución de las Cortes.

En el caso de las coaliciones, pauta que se registren antes del registro de las listas y que el registro de éstas debe darse en los diez días siguientes a la convocatoria, lo que entrañaría un plazo del 7 al 16 de octubre.

Por tanto, en el caso del nuevo espacio Frente Amplio tendría que formalizar como máximo una coalición ante la Junta Electoral un día antes de la presentación oficial de la candidatura el 17 de octubre.

Precisamente hoy ministros y partidos del ala minoritaria del Ejecutivo mantiene una cumbre para analizar el escenario político tras este adelanto electoral y seguir avanzando en la candidatura de Frente Amplio.

QUÉ PASARÁ CON LOS ALIADOS DE SUMAR

De hecho, la cita de hoy es ampliada a todos los partidos que están presentes en el Congreso y el resto de aliados políticos, invitando a Chunta Aragonesista, Compromís, Més per Mallorca o Verdes Equo. Así, queda por esclarecer si estos partidos optarán por formar parte de esta futura coalición de Frente Amplio, como aspiran sus impulsores.

En el caso de la formación balear no van a participar dado que quieren negociar bilateralmente, esperar cómo se articula ese espacio y si se garantiza una relación confederal y la preponderancia de las fuerzas territoriales en futuras confluencias para las autonómicas del año que viene.

En el espacio actual de Sumar aún queda la incógnita de conocer al candidato electoral y suenan en las quinielas los ministros Ernest Urtasun (Cultura), Mónica García (Sanidad), Pablo Bustinduy, y la exalcaldesa Ada Colau.

PODEMOS PLANTEÓ PRIMARIAS ABIERTAS

Por su parte, Podemos sí tiene claro su referente electoral que es la exministra de Igualdad Irene Montero y ha planteado la opción de hacer unas primarias abiertas para medir la fuerza de cada partido de cara a una posible candidatura de unidad a la izquierda.

De todas formas, la frialdad entre Sumar y Podemos tras la ruptura estatal de finales de 2023 y habrá que ver si el adelanto electoral amaina las discrepancias entre ambas formaciones, dado que los morados se han mostrado muy críticos con el Ejecutivo.

Mientras, las formaciones soberanistas como BNG, Bildu y ERC descartaron confluir en las generales con la izquierda estatal pese a al mensaje del portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, de maximizar en cada circunscripción las bazas electorales de la izquierda alternativa.

Adelante Andalucía, tras su buen resultado de las últimas autonómicas, también prevé presentarse a los comicios generales en las ocho circunscripciones andaluzas, lo que puede elevar la fragmentación electoral.