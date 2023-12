La AF amplía su recurso contra el nombramiento de Delgado para Memoria Democrática con la sentencia que anuló su ascenso

Archivo - La ex fiscal general del Estadol Dolores Delgado

Archivo - La ex fiscal general del Estadol Dolores Delgado - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fiscales (AF) ha ampliado el recurso que presentó en el Tribunal Supremo (TS) contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos con la sentencia dictada por el propio TS que anuló el ascenso de la antigua jefa del Ministerio Público a la máxima categoría de la carrera fiscal.

Según ha informado la AF en un comunicado, ha aportado este fallo como un "hecho nuevo" ante "las más que previsibles consecuencias que puedan derivarse del nombramiento impugnado, afectando negativamente al correcto funcionamiento de una plaza tan relevante en la organización del Ministerio Público".

En este sentido, la asociación mayoritaria en la carrera fiscal ha recordado que "el Ministerio Fiscal es una organización pública cuyos principios de actuación y reglas básicas de funcionamiento se establecen directamente en la Constitución, preservando a la institución de coyunturales vaivenes políticos".

Fue el pasado julio cuando la AF, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez --que también optaba al puesto-- recurrieron la designación de Delgado para Memoria Democrática y Derechos Humanos.

A juicio de los recurrentes, el nombramiento no fue válido porque el fiscal general, Álvaro García Ortiz, no dio opción a estudiar si Delgado incurría en causa de incompatibilidad, porque su pareja, el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.

Como consecuencia de ello, la mayoría del Consejo Fiscal (los siete vocales de la AF y la APIF) se abstuvo de participar en la deliberación y votación de la plaza, por lo que --según aducen-- el órgano consultivo no emitió informe válido.

El Supremo ya resolvió el pasado noviembre el recurso presentado por el fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda contra el ascenso de Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar del TS, anulando dicho nombramiento.

"DESVIACIÓN DE PODER"

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ordenó retrotraer las actuaciones "al momento inmediatamente anterior" a que García Ortiz propusiera la promoción de Delgado a fiscal de sala --máxima categoría de la carrera fiscal-- con destino en la Fiscalía Togada del TS.

Los magistrados concluyeron que García Ortiz había incurrido en una "desviación de poder" porque, en el Pleno del Consejo Fiscal donde se decidió el ascenso, esgrimió que debía dársele por el mero hecho de haber sido fiscal general. "Y ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal", replicó el Supremo.

Desde entonces, Delgado permanece en Memoria Democrática y Derechos Humanos. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, no puede seguir en el puesto porque la anulación del ascenso le ha hecho perder la categoría necesaria --fiscal de sala-- para ejercer el segundo cargo. En cambio, desde Fiscalía entienden que, dado que este nuevo destino también era para fiscal de sala, puede considerarse que se ratificó el ascenso, según fuentes fiscales.

Así las cosas, la continuidad de Delgado en el actual cargo permanece en un limbo jurídico. En cualquier caso, la ex fiscal general del Estado ya ha anunciado su intención de presentar un incidente de nulidad en el Supremo como paso previo para acudir al Tribunal Constitucional (TC) en amparo al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales.