La AF ve "inconcebible" que García Ortiz nombre al fiscal que fijará criterio sobre el delito por el que se le investiga

Afea la creación de la Fiscalía de delitos contra la Administración cuando hay causas abiertas que "afectan" al Gobierno

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fiscales (AF) ha asegurado este jueves que ve "inconcebible" que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, nombre al candidato a fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública que estará encargado de fijar criterio en la Fiscalía --entre otros-- sobre el delito de revelación de secretos por el que se investiga al jefe del Ministerio Público.

"En la actual situación jurídico procesal del fiscal general del Estado, y dejando claro -como lo hemos hecho siempre- nuestro máximo respeto a su derecho a la presunción de inocencia, resulta sencillamente inconcebible que se vaya a cubrir esta plaza en este momento", ha señalado en un comunicado la asociación mayoritaria de la carrera fiscal.

La AF considera que "no es de recibo" que García Ortiz vaya a decidir el nombramiento de "la persona que habrá de ocuparse de unificar los criterios de actuación del Ministerio Fiscal sobre unos delitos como, por ejemplo, la violación de secretos", por el que está siendo investigado en el Tribunal Supremo.

Sobre este extremo, la asociación ha incidido en que "es inevitable preguntarse si un investigado puede decidir quién va a ser la persona que va a fijar criterios sobre el delito por el que se le investiga".

Así las cosas, la AF ha manifestado que se niega a creer que García Ortiz "no sea consciente de esta paradójica situación, que roza el sarcasmo, cuando no el escarnio a la propia carrera fiscal y a la sociedad", al tiempo que ha insistido --como ya ha señalado en ocasiones anteriores-- en que el fiscal general "no debe seguir en el cargo ni un minuto más".

"INNECESARIA Y PERTURBADORA"

La asociación ha emitido este comunicado después de que el Ministerio de Justicia convocara un concurso el pasado 5 de marzo para la provisión de diversas plazas en la carrera fiscal, entre ellas la de fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública.

Desde la AF también han aprovechado el comunicado para calificar dicha plaza de "innecesaria y perturbadora por su posible colisión con las competencias de otros órganos del Ministerio Fiscal".

"Llamamos la atención sobre esta burla intolerable a nuestra institución y a la sociedad en su conjunto en un tiempo en el que es pública la investigación de diversos procedimientos que afectan al entorno del propio Gobierno", ha añadido.

Cristina Dexeus, presidenta de la AF, ha aseverado que "la creación de esa Fiscalía de Sala no responde a una necesidad real" y ha insistido en que chocará con las competencias de otros órganos de la Fiscalía.