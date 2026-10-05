Afectaciones y cortes en más de la mitad de las líneas de Rodalies de Cataluña por el temporal de lluvias

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvias de este fin de semana han dejado afectaciones y cortes en más de la mitad de las líneas de Rodalies menos en la R2 Sud y en las líneas sur de Cataluña (R15, R16, R17,RT1, RT2,RL3 y RL4) para este lunes, las cuales funcionan con normalidad en todo su recorrido.

Según informa Rodalies en su web, la R1 entre Arenys de Mar y Badalona funciona en tren, mientras que de Arenys (Barcelona) a Maçanet (Girona) se ofrece servicio alternativo por carretera y en la R2 y R2 Nord, hay transporte en tren de Granollers al Aeropuerto de Barcelona y a Castelldefels, pero por carretera entre Granollers y Sant Celoni (Barcelona).

En la R3, circulan convoyes de La Garriga (Barcelona) a Ripoll (Girona) y se ofrece servicio por carretera entre Ripoll y Puigcerdà (Girona) y entre Fabra i Puig (Barcelona) y Puigcerdà (Girona) y en la R4 hay trenes entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Estació de Sants (Barcelona) y bus entre Manresa y Terrassa (Barcelona).

En la R7 y la R8 hay servicio alternativo por carretera en todo el recorrido de ambas líneas; en la R11 entre Girona y Sant Andreu (Barcelona) se ofrece servicio alternativo por carretera directo y de Portbou (Girona) a Maçanet servicio alternativo por carretera.

En la R13 y R14 circulan trenes entre Lleida y Les Borges Blanques, mientras que de Les Borges Blanques (Lleida) a Sant Vicenç de Calders (Tarragona) se ofrece servicio alternativo por carretera.