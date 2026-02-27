África sigue siendo el gran foco del yihadismo y en España casi la mitad de los detenidos en 2025 tiene menos de 25 años

Archivo - Varios agentes de la Guardia Civil llevan a un detenido tras una operación policial antiyihadista en una vivienda en Martorell (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Anuario del Terrorismo Yihadista 2025 del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) ha constatado que África sigue siendo el gran foco de la actividad terrorista y que en el caso de España, de nuevo con cifras récord de operaciones, casi la mitad del centenar de detenidos tenía menos de 25 años.

De acuerdo a este balance, el terrorismo yihadista causó al menos 2.018 atentados y 9.901 víctimas mortales en 2025 en todo el mundo, similar al año anterior --los atentados aumentaron un 1,9% y las víctimas mortales bajaron un 5,2%--.

El 88% de los ataques registrados en todo el mundo se ha producido en la mitad sur del continente africano y, por primera vez desde que existen registros, África concentra las diez acciones terroristas de mayor letalidad a escala global.

En este contexto, Burkina Faso y Mali continúan consolidándose como los dos países con mayor incidencia del terrorismo yihadista en el mundo, según el informe de OIET presentado este viernes en el Ateneo de Madrid por su director, Carlos Igualada, y otros expertos.

La instrumentalización del terrorismo yihadista en Asia meridional o la contención del Estado Islámico del Khorasan (ISIS-K) son otros de los aspectos subrayados en el balance del Anuario del Terrorismo Yihadista 2025.

RADIOGRAFÍA EN ESPAÑA

La radiografía sobre la actividad terrorista en España refleja que 2025 fue por quinto año consecutivo un año en el que aumentó simultáneamente el número de operaciones (58) y de implicados en actividades yihadistas (100).

"La intensidad operativa actual iguala a la de contextos marcados por atentados de gran letalidad como el 11-M o el 17-A", recoge el informe del OIET, que precisa que el año anterior dejó a 13 menores de edad detenidos, así como ocho mujeres y que los arrestados tenían una decena de nacionalidades diferentes.

El 48% de los detenidos en España son menores de 25 años. "La edad media de las personas implicadas en actividades yihadistas continúa su tendencia descendiente", apunta el informe. También alerta de la propaganda en redes y plataformas de videojuegos, así como que aumenta la preocupación por la implicación directa de menores en "roles operativos de actividades terroristas".

Barcelona es señalada como el "epicentro operativo" de esta tipología delictiva y, en lo referente a las adscripciones ideológicas, se apunta a que son "híbridas por una fusión de narrativas del Estado Islámico y Al Queda, con simpatizantes de Hezbolá y Hamás".

Desde finales de 2017, el continente europeo permanece inmerso en una tipología de terrorismo caracterizada, por lo general, por ataques de escasa sofisticación y baja letalidad, perpetrados por individuos que actúan como actores solitarios.

También destaca que la narrativa yihadista antisraelí y antisemita por su impacto en ataques como los ocurridos en la sinagoga de Mánchester en octubre o durante la celebración de Janucá en una playa de Sídney en diciembre.