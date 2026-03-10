Agenda Informativa de Europa Press para el martes, 10 de marzo (1)

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este martes 10 de marzo en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política, Autonomías y Elecciones a las Cortes de Castilla y León:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- En Valparaíso (Chile), el Rey Felipe VI asiste a la toma de posesión del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

-- Ruedas de prensa en el Congreso: a las 09.45 horas, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero; a las 10.00 horas, el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez; a las 10.45 horas, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; a las 11.00 horas, la portavoz de los Comunes, Aina Vidal.

-- 09.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros; a las 13.00 horas, se reúne con el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini; y a las 16.30 horas, recibe al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin. Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro).

-- 10.00 horas: En Bruselas, la secretaria de UE del PSOE y presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, participa en la rueda de prensa del grupo de socialistas europeos.

-- 11.30 horas: El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, es entrevistado en el programa 'Espejo Público', de 'Antena 3'.

-- 12.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, general de Ejército, Francisco Braco Carbó, en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 109).

-- 13.30 horas: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es entrevistada en el programa 'Mañaneros 360', de 'TVE'.

-- 15.30 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, en la sede del Ministerio (P.º Prado, 18-20).

-- 17.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 63).

-- 19.00 horas: En Madrid, la secretaria general del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, interviene en el encuentro "Amenazas, autocensura y libertad de expresión", en el Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21).

-- 19.30 horas: En Madrid, la Portavoz Adjunta del PSOE, Enma López, interviene en la charla sobre 'IA, bulos y posverdad' de la Asociación vecinal Valle-Inclán de Prosperidad (C/ Cardenal Silíceo, 23).

-- 22.00 horas: El secretario general del PP, Miguel Tellado, es entrevistado en 'TeleMedina'.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.00 horas: Mesa del Congreso (Salón de Ministros).

-- 10.00 horas: Presentación del Hub SERES de Huella Social, a solicitud de la Fundación Sociedad y Empresa, SERES (Sala Clara Campoamor).

-- 11.30 horas: Junta de Portavoces (Sala Mariana Pineda).

-- 17.00 horas: I Edición de los premios Energías animadas al cine español independiente y de autor, a petición del Club de la Bruma (Sala Ernest Lluch).

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- En Nueva York, viaje de la Comisión de Igualdad para asistir a los actos paralelos organizados en el marco de la 70ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas.

-- 12.00 horas: Comisión de Pesca (Sala Luis Carandell).

-- 12.30 horas: Comisión de Función Pública (Sala Manuel Giménez Abad).

-- 13.00 horas: Comisión de Justicia (Hemiciclo)

-- 14.30 horas: Constitución de la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España (Hemiciclo).

-- 15.45 horas: En París, reunión Plenaria anual de la Red Parlamentaria Global de la OCDE.

AUTONOMÍAS

-- 11.00 horas: En Gijón, el diputado de Sumar en el Congreso Rafa Cofiño atiende a los medios tras mantener un encuentro con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Asturias. Factoría F5 (C/ María Josefa, 27).

-- 11.00 horas: En Vitoria, el vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral, Elías Bendodo, y el presidente del PP del País Vasco, Javier De Andrés, intervienen en las Juntas Generales. Hotel Ciudad de Vitoria (Portal de Castilla, 8).

-- 11.30 horas: En Bilbao, la secretaria de Comercio y Consumo del PSOE, Nora Abete García, ofrece una rueda de prensa para el inicio de la campaña "Respeto en el Bus", de Bilbobus. Tinglados del Muelle de El Arenal.

-- 12.30 horas: En Soria, el secretario general de Vox en el Congreso y portavoz nacional de Economía y Desregulación, José María Figaredo, atiende a los medios. El rincón de Bécquer (Av. Duques de Soria, 1).

-- 13.00 horas: En Logroño, el secretario de Turismo del PSOE, Javier Ayala, ofrece una rueda de prensa junto al secretario General del PSOE de La Rioja, Javier García Ibáñez, sobre Fondos Europeos que se han ejecutado en comunidad. Sede del PSOE (C/ Marqués de Murrieta, 20).

-- 17.00 horas: En Benasque (Huesca), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita el cuartel del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil (P.º Anciles, 10).

-- 19.00 horas: En Murcia, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, interviene en el acto 'Actualidad con Mujeres Referentes', organizado por la UCAM. Aula de Cultura de La Fundación CajaMurcia (C. Almudena, 2).

ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

-- 11.00 horas: En Burgos, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, atiende a los medios. Hospital Divino Valles (Av. Islas Baleares, 1).

-- 11.00 horas: En Soria, el secretario de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo del PSOE, Alejandro Soler Mur, atiende a los medios junto a miembros de la candidatura (Pl. Mayor).

-- 12.00 horas: En Burgos, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, y el presidente de Vox Burgos, Iñaki Sicilia, atienden a los medios (C/ Francisco Grandmontagne, 16).

-- 12.15 horas: En Burgos, el secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y el candidato de Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, entre otros, atienden a los medios. Palacio de Congresos y Auditorio (P.º Sierra de Atapuerca).

-- 13.00 horas: En Astorga (León), el presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios (Pl. España).

-- 16.30 horas: En Salamanca, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, atiende a los medios, en el CMI Victoria Adrados (Av. Villamayor, 71). A las 18.00 horas, interviene en el acto de campaña 'El orgullo de gobernar'.

-- 18.00 horas: En Burgo de Osma (Soria) , el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un mitin junto a la cabeza de lista por la provincia, Rocío Lucas. Teatro Centro Cultural San Agustín (C/ Mayor, 2).

-- 18.30 horas: En Salamanca, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participa en un acto electoral. Iglesia Vieja Pizarrales (C/ Cruce, 2).

-- 19.15 horas: En Arenas de San Pedro (Ávila), el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, atiende a los medios antes de un mitin con el secretario general del PSOE provincial de Ávila, Carlos Montesino, entre otros. Castillo del Condestable Dávalos.

-- 19.30 horas: En Benavente (Zamora), el presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura el acto de campaña (Pl. Mayor).

-- 20.00 horas: En Medina del Campo (Valladolid) , el secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene en un mitin junto al alcalde de la localidad, Guzmán Gómez. Centro Simón Ruiz (Av. Portugal, 58).