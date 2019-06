Aguado (Cs) insiste en que no firmará con Vox y que solo formará gobierno con PP porque Errejón y PSOE son "retroceso"

Publicado 26/06/2019 18:15:37 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido este miércoles en que no firmará un programa con Vox y que solo formará gobierno con su "socio preferente", PP, porque apoyar un Ejecutivo de Más Madrid y PSOE sería "el mayor retroceso".

En declaraciones a 'esRadio', recogidas por Europa Press, al ser preguntado sobre la propuesta de un único acuerdo programa firmado por PP, Cs y Vox, Aguado ha asegurado que no lo rubricarán porque van a seguir con el compromiso dado a sus votantes en campaña: formar un gobierno "de coalición con el PP", un gobierno "de centro liberal y reformista".

"Me comprometo a trabajar mañana, tarde y noche por llegar a un acuerdo de PP y de Cs que siga apostando por bajar impuestos o por mejorar las políticas sociales. No queremos tripartitos, queremos respetar la palabra dada. Lo sensato es que se ponga en marcha un gobierno de PP y de Cs", ha insistido al tiempo que le ha lanzado a Vox que "no pasa nada por estar en la oposición y exigir a un gobierno que ponga en marcha reformas".

En cuanto a que esta misma mañana haya reiterado que sólo va a negociar con aquellos partidos que quieran "progresar", le han planteado que si habría posibilidad de apoyar una investidura de un Gobierno de Más Madrid y Ángel Gabilondo, a lo que ha respondido que "no hay mayor retroceso para la Comunidad que gobierne Iñigo Errejón y el PSOE".

"Está descartado, si dependen de nuestros votos Errejón y Gabilondo no gobernarán la Comunidad de Madrid, porque quieren subir impuestos, aplicar el modelo de política con el que nosotros estamos en contra, como la política fiscal. Nuestro socio preferente es el PP", ha vuelto a incidir.

Por último, el portavoz de la formación 'naranja' regional ha señalado que espera que no se tengan que desarrollar de nuevo elecciones y que hay "tiempo suficiente" para llegar a acuerdos". "Sería un fracaso para todos y yo confío que más tarde que pronto haya gobierno", ha sostenido.