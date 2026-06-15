Aina Calvo destaca la preparación de la Policía Nacional en materia de seguridad en un marco de "constante evolución"

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, junto al director general de la Policía, Francisco Pardo, durante la la clausura de la segunda edición del máster universitario en Seguridad y Función Policial, en Ávila. - INTERIOR

ÁVILA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha destacado este lunes la preparación de la Policía Nacional para garantizar seguridad en un escenario en "constante evolución" durante la clausura de la segunda edición del máster universitario en Seguridad y Función Policial, impartido por el Centro Universitario de la Policía Nacional.

Durante su discurso, pronunciado en la Escuela Nacional de Policía, en Ávila, Calvo ha incidido en que la formación especializada permitirá a los nuevos mandos "liderar equipos con solvencia para anticipar riesgos, neutralizar amenazas y actuar con la eficacia que exige la seguridad España", según ha expresado el Ministerio del Interior en un comunicado.

Acompañada por el director general de la Policía, Francisco Pardo, la secretaria de Estado ha destacado la preparación del cuerpo para garantizar la protección en un escenario que requiere "integridad y altura de miras" en cada decisión.

Un total de 377 agentes, entre ellos 283 hombres y 94 mujeres, han integrado esta promoción adscrita a la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Con la finalización del presente curso académico, la cifra de funcionarios formados en este máster ascenderá a un total de 1.008.

En este sentido, desde el Ministerio han destacado la presencia de 94 mujeres --un 24,9% del estudiantado--. "Esto muestra la progresiva incorporación de mujeres a itinerarios de mando y responsabilidad, así como el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades", han trasladado.

Por otro lado, el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional tiene previsto iniciar el próximo septiembre un nuevo máster universitario en Policía Científica, en el área de las Ciencias Forenses, en colaboración con la Universidad de Alcalá. Esta oferta se añade a los títulos ya impartidos en Ciberdelincuencia y en Derechos Humanos e Igualdad, que suman 140 alumnos matriculados en sus dos primeras ediciones.

Finalmente, durante estas actividades académicas que comenzaron oficialmente el 24 de octubre de 2022 en un acto que contó con la presidencia del rey Felipe VI, los datos oficiales constatan que 1.575 alumnos se han formado ya en las cuatro ediciones del Grado en Estudios Policiales.