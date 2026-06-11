Albares aborda con el responsable de Comercio Exterior de Cuba la "crítica coyuntura" de la isla

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior de Cuba, Orlando Pérez-Oliva Fraga - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha reunido este jueves con el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, para abordar con él la "crítica coyuntura" que atraviesa en estos momentos la isla, según su Ministerio.

Pérez-Oliva, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, es el segundo alto cargo del régimen de la isla que se reúne con Albares en Madrid desde que lo hiciera el canciller, Bruno Rodríguez, a mediados del pasado mes de febrero y su visita se produce en medio de las especulaciones sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en la isla, emulando la llevada a cabo en Venezuela contra Nicolás Maduro.

Entonces, como en esta ocasión, desde Exteriores han puesto de relieve que el encuentro se ha producido "a petición" de la parte cubana y no por expreso deseo de Albares.

"En la reunión se ha abordado la crítica coyuntura de Cuba y las graves consecuencias para los ciudadanos y para la economía de la isla", se han limitado a precisar desde el Ministerio de Exteriores en una escueta nota que han acompañado con una imagen del encuentro, sin más detalles sobre el cariz de la conversación mantenida.

Y ello a pesar de que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen cubano han obligado en las últimas semanas a varias empresas españolas como Meliá o Iberostar a tener que dejar de operar los hoteles que gestionaban en la isla.

Albares ha manifestado recientemente su rechazo a una intervención militar en Cuba para desalojar del poder al presidente, Miguel Díaz-Canel, al tiempo que ha venido defendiendo que tienen que ser los cubanos quienes decidan su futuro.

Asimismo, no ha dudado en calificar de "inaceptable" la situación humanitaria que atraviesa la isla y en criticar el embargo impuesto por Estados Unidos, que España ha venido condenando de forma repetida desde hace años con su apoyo a las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU.

El viceprimer ministro cubano ha llegado a Madrid procedente de París donde se reunió este martes con el secretario de Estado encargado de Comercio Exterior en el Quai d'Orsay, Nicolas Forissier.