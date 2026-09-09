Albares asegura que ni Bruselas ni Frontex tuvieron "indicios" de la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra / Europa Press

BRUSELAS, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que ni la Comisión Europea ni Frontex tuvieron "indicio" y "no vieron nada" los días previos de la entrada masiva de 80.000 migrantes los días 30 y 31 de julio en Ceuta.

Así lo ha asegurado el ministro en declaraciones a la prensa desde Bruselas, donde desde este martes y miércoles ha mantenido reuniones con diversos comisarios, como el de Interior y Migración, Magnus Brunner; la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas; e incluso con parte del equipo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex.

Según el ministro, ha planteado este asunto tanto al comisario Brunner como a "las personas que trabajan más técnicamente y operativamente" de Frontex, con quien se ha entrevistado esta mañana, y ambas partes le han respondido que "en absoluto" previeron la entrada masiva de migrantes.

"Me han dicho que en absoluto, que no vieron nada y que no tuvieron ningún indicio. Y digo porque eso también es una opinión, digamos, de alguien que monitorea incluso con satélites", ha expresado, tras constatar que Frontex "tienen medios importantes, medios satelitales", que realiza una "observación permanente" y monitoriza las fronteras exteriores de la Unión Europea.

NO LE CONSTAN INFORMES QUE AVISARAN DE LA ENTRADA

Cuestionado por los informes de Inteligencia recientemente declasificados por el Gobierno, entre los que se señala que hubo avisos a Marruecos de grupos grandes de personas que querían entrar a Ceuta, el ministro se ha limitado a decir que no le consta que hubiera informe alguno que avisara de

"A mí no me consta que hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió el día 30 de julio. Y sí me consta que todos los ministerios, todos los cuerpos de la administración, desde el primer minuto, cuando se empezó a tener esa conciencia de lo que estaba ocurriendo, hicieron todo lo que estuvo en su mano para poder en un parar ese flujo y después revertirlo, como se hizo muy rápidamente", ha dicho.

También ha recordado que "desde muy temprano" a las "diez de la mañana", se puso en contacto con su homólogo marroquí para "decirle tres cosas": que tenían que movilizar "todos los efectivos que pudieran acortar ese flujo de personas", que "los que entraban, volvían", y que después habría que ver "qué había ocurrido para que no se repitiera, como se hizo el 15 de agosto".

Repreguntado sobre si a pesar de los informes desclasificados considera que no se avisó de la entrada masiva de finales de julio, Albares ha aseverado "como ministro de Asuntos Exteriores de España" que lo vivido "aquel día 30" no huno "ninguna información de ningún tipo" que indicara "la magnitud de la entrada".

"Sí vi y sí constaté que todo el mando se puso manos a la obra inmediatamente para hacer lo que cada cual, dentro de sus competencias, de los contactos que tenía, podía hacer el asignamiento", ha zanjado.

MEJORAS EN LA FRONTERA DE MARRUECOS

El jefe de la diplomacia española también se ha referido a las fotografías de la instalación de una puerta en el lado marroquí de la frontera con Ceuta, y ha informado que, tras conocer la información, se ha puesto en contacto con "las personas que tienen observación directa desde el lado español".

"Nos han dicho que no hay nada en ninguna llamada zona internacional y que igual que en ocasiones (nosotros) hacemos obras de mejora, pues en el otro lado también se hacen obras de mejoras, probablemente para canalizar mejor los flujos. Por lo tanto no hay nada ni en zona internacional, por supuesto no hay nada en zona española", ha esgrimido.

HABLARÁ EL JUEVES CON VIVAS

Además de con Albares, Brunner se vio ayer con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien hace dos semanas anunció que vendría este martes a la capital europea para trasladar de primera mano a las instituciones europeas la situación de la ciudad autónoma y reclamar más apoyo por parte de la Unión.

Al respecto, el ministro ha indicado que cuando supo por la prensa del viaje de Vivas trasladó a su gabinete el interés de reunirse aprovechando la coincidencia, pero que no fue posible por cuestiones de la agenda del ceutí. En todo caso, ha apuntado Albares, el jueves hablarán por teléfono para compartir el resultado de las reuniones.