Albares asegura que el embargo de armas a Israel es "cuestión de días" y reclama "llamar a las cosas por su nombre"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a 17 de septiembre de 2025. - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

El ministro de Exteriores reivindica que España es "de muy lejos" el país que "más está haciendo" por Palestina

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que en "cuestión de días" se aprobará en el Consejo de Ministros el embargo de armas a Israel, y ha instado a "llamar las cosas por su nombre" para que en el futuro se puedan tomar las acciones pertinentes contra los responsables del asedio a Gaza.

En declaraciones a los medios de comunicación al inicio de la visita de Estado de los Reyes a Egipto, el jefe de la diplomacia española ha admitido que el decreto para el embargo de armas al Estado hebreo es "complejo", aunque ha afirmado que es "cuestión de días" para que vea la luz.

"Queremos que responda al mandato político que el presidente del Gobierno expresó ante todos los españoles, y por lo tanto estamos analizando para estar seguros de que no hay ningún aspecto que se nos quede afuera", ha detallado el ministro, recordando que no obstante "en la práctica" ya se aplicaba el embargo desde el 7 de octubre de 2023.

Con todo, Albares se ha hecho eco del malestar de los socios del Gobierno, que consideran que la aprobación del embargo debería haber sido más rápido, y ha dado la bienvenida a "cualquier idea" que sirva "para hacer alguna cosa más" al respecto

También ha reivindicado que "todos los países del mundo" concuerdan en que "España es de muy lejos el país que más está haciendo" por Palestina y por el pueblo palestino, por parar "la masacre en Gaza" y por hacer que prospere "la paz en Oriente Medio".

LLAMAR A LAS COSAS "POR SU NOMBRE"

Albares ha asegurado que "todos" sus homólogos en Oriente Próximo, cuando se ha reunido con ellos, le han trasladado que España está "salvando el honor y la dignidad" de Europa y le han pedido que nuestro país siga "llamando las cosas por su nombre" con "lucidez y valentía", denunciando "las atrocidades y la masacre que se está cometiendo en Gaza".

En concreto, ha detallado que el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Ahmed Abdelatty, le pidió este martes es una reunión que España siguiera "liderando en Europa" y en "el mundo occidental" la defensa de los derechos humanos en Palestina. Se ha congratulado además de que "aquí, como en ningún otro sitio, se ve el valor de lo que hace España".

"Ayer mi colega me lo decía. 'Siempre sois los primeros, siempre abrís camino'", ha ahondado el ministro de Exteriores, para después recordar que España reconoció al Estado palestino hace más de un año y que después le han seguido otros países europeos, al punto de que el próximo lunes serán mayoría los países de la Unión Europea que reconocen a Palestina.

En este sentido, ha reconocido que "las palabras no bastan" y que "son necesarias las acciones", aunque ha anticipado que si "llamamos a las cosas por su nombre" no se podrá proceder a tomar cartas sobre el asunto "a la altura de la gravedad" de lo que ocurre en la Franja de Gaza.

"Este es el momento de las acciones, pero no debemos cesar de llamar a las cosas por su nombre. Especialmente los responsables políticos, muy especialmente los miembros de los gobiernos y en primer lugar los ministros de asuntos exteriores", ha concluido.