Albares carga contra la "falta de solidaridad" de Italia ante la crisis en Ceuta y le acusa de buscar rédito político

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (c), durante una comparecencia ante la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, a 28 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recriminado este viernes a Italia su "falta de solidaridad" ante la crisis derivada de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, y ha acusado a ese país de actuar de forma partidista para obtener rédito político.

En su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso, Albares ha puesto el foco en que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, decidió la imposición de controles a los viajeros procedentes de España inmediatamente después de la entrada masiva.

El ministro ha tildado la medida de "arbitraria" y ha abundado en que supuso un "agravio injustificado e injustificable" porque el Gobierno italiano sabe que, "debido al sistema de doble filtro que opera en Ceuta y Melilla, el espacio Schengen está totalmente garantizado".

Por ello, ha denunciado la "falta de solidaridad" de Roma ante la crisis, y la ha contrapuesto con el desempeño de España cuando Italia ha sufrido graves oleadas migratorias y en otros momentos, como la guerra de Ucrania, que ha generado miles de refugiados ucranianos.

ESPAÑA AYUDÓ A ITALIA CON LAMPEDUSA

"En 2023, cuando miles de migrantes irregulares llegaron a la isla italiana de Lampedusa, España, que entonces además ejercía la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, apoyó a Italia", ha explicado. "No lo consideramos entonces un problema italiano, sino una situación de crisis en la UE, defendiendo una postura común basada en la solidaridad", ha ahondado.

Así, Albares ha atribuido este movimiento a "motivos de política electoral interna italiana", "demagogia" e "intentar obtener ventaja partidista con un tema de tanta gravedad", algo que "no es responsable, pero tampoco rentable políticamente".

También ha aludido a la "falta de solidaridad" de Dinamarca, mientras que España ha defendido "con firmeza" su integridad territorial y soberanía en las reclamaciones estadounidenses sobre Groenlandia, y ha hecho hincapié en que esa cualidad es fundamental en el seno de la UE. "Europa es solidaridad y sin solidaridad no hay Europa, eso es lo que Italia y Dinamarca deben entender", ha zanjado.