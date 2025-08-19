Albares celebra el "acercamiento" entre EEUU y Europa sobre Ucrania, pero duda de la "voluntad de paz" de Rusia

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece declaraciones a los medios en la inauguración de la tercera edición del seminario España en el mundo, en el Palacio de la Magdalena. - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

Resta importancia a la ausencia de España en las últimas citas organizadas por Trump y reivindica el apoyo a Ucrania

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha aplaudido el "acercamiento de posiciones" entre Estados Unidos y Europa respecto a Ucrania, con una "mayor coordinación" con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aunque ha expresado sus dudas sobre la "voluntad de paz" de Rusia.

Así se ha pronunciado Albares en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, por el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ucraniano y diferentes líderes europeos.

El ministro de Exteriores ha confirmado que ha sido él el que se ha unido en representación de España a una videollamada con líderes europeos para hablar sobre Ucrania, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba a esa hora visitando una de las zonas afectadas por los incendios.

En este contexto, Albares ha explicado que los socios que forman parte de la coalición de voluntarios han puesto de relieve "que la unidad y la coordinación europea está siendo fundamental", a la vez que han vuelto a expresar el apoyo a Zelenski y Ucrania "para defender su libertad y su soberanía".

LA PELOTA ESTÁ EN EL TEJADO DE RUSIA

Con todo, ha señalado que "ahora mismo la pelota está en el tejado de Rusia" tras los encuentros que ha mantenido Donald Trump con Zelenski y los líderes europeos por un lado y con el presidente ucraniano, Vladímir Putin, por el otro lado.

"Tenemos que saber la credibilidad que podemos darle a los deseos de paz de Rusia, que hasta ahora han sido ninguno", ha añadido el ministro Albares.

Sobre la reunión de este lunes en la Casa Blanca, Albares ha dado la "bienvenida" a "todo lo que sea hablar de paz" y mejorar la coordinación entre aliados de la OTAN: "Ahora todos juntos tenemos que trabajar por la paz, por una paz que sea justa, que garantice la soberanía y la libertad de Ucrania y que sea duradera".

"Lo que tiene que quedar claro es que una guerra de agresión no puede tener un premio para el agresor", ha sostenido Albares, que ha insistido en que "la voz de Europa tiene que ser parte de esa paz" alegando que "lo que ocurra en Ucrania impacta directamente sobre la seguridad de Europa".

ESPAÑA SIGUE "INVOLUCRADA" CON UCRANIA

Por otra parte, el ministro Albares ha restado importancia a la ausencia de España en estas citas organizadas por Donald Trump, recalcando que nuestro país "está involucrado desde el primer momento" en el apoyo a Ucrania.

Al hilo, ha defendido que a la cita de este lunes acudieron "unos pocos líderes europeos", pero también faltaron varios mandatarios como la presidencia de la Unión Europea o el presidente del Consejo Europeo.

Y ante las críticas del PP, Albares ha replicado que los 'populares' "no saben de lo que hablan" cuando hacen mención a la política exterior del país. "España es un país fundamental en el apoyo a Ucrania", ha sentenciado.