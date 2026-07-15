Albares celebra el acuerdo de Gibraltar y el fin de la Verja: "Era la última pieza del puzzle para le Brexit"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que España vive un día "histórico" tras el acuerdo de Gibraltar y la supresión de la Verja, "la última pieza del puzzle" para culminar el Brexit.

En una entrevista en '24 Horas' de RNE, recogida por Europa Press, Albares ha subrayado que con el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para Gibraltar, firmado este martes en Bruselas, se ha logrado "un sueño de generaciones de andaluces en el Campo de Gibraltar". Asimismo, ha considerado que se inicia "una nueva era" en la relación entre el Reino Unido y España: "Este era el último trozo, la última pieza del puzzle del Brexit".

Sus palabras han llegado apenas unos minutos después de que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, hayan escenificado en la medianoche de este miércoles el fin de la Verja que durante un siglo ha separado el Peñón.

Preguntado por esta ceremonia, Albares ha dicho que "es un día doblemente histórico para España: llegamos a la final del Mundial 16 años después y le damos la vuelta a la historia, de vivir espalda contra espalda a Gibraltar y el Campo de Gibraltar", en referencia también a la victoria de España en el partido de fútbol frente a Francia.

"LA COOPERACIÓN ES LA MEJOR FORMA DE CONVIVIR"

El ministro ha sostenido que la culminación del acuerdo ha tardado porque "había muchas inercias históricas, muchos prejuicios, porque desgraciadamente aquellos que creían en la confrontación es más poderosa que la cooperación, eran quienes tenían la voz cantante".

Sin embargo, el Brexit ha llevado a "comprender muy claramente" que "la convivencia, la cooperación, es la mejor forma de convivir, de prosperar, de avanzar".

Albares también ha destacado que el fin de la Verja supone la libre circulación de personas y mercancías, además de garantías para "el trabajo de esos 15.000 andaluces transfronterizos".

Por otro lado, ha asegurado que las "nuevas dinámicas", como la posibilidad de "transitar sin esperas", las "prestaciones sociales garantizadas" y la "conectividad" aérea permitirán atraer "inversiones".