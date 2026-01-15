Albares comparece este jueves en el Congreso para exponer la posición del Gobierno sobre Venezuela

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece este jueves ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar la postura del Gobierno respecto a Venezuela tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, en una intervención militar de Estados Unidos y las perspectivas que se plantean en esta nueva etapa.

El jefe de la diplomacia comparecerá a petición propia y también como resultado de una petición presentada de forma conjunta Sumar, ERC, Bildu, BNG y Podemos, a la espera de que se concrete si finalmente también termina compareciendo por esta misma cuestión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ha pedido el PP, que no consideraba suficientes las explicaciones de Albares.

El Gobierno ha dejado claro que considera que la intervención estadounidense supone una violación del Derecho Internacional y ha defendido que la solución a la crisis política que viene atravesando Venezuela desde hace años no puede venir impuesta desde fuera y por la fuerza, sino que debe ser resultado del diálogo entre venezolanos y debe ser pacífica.

Asimismo, también ha sostenido que los recursos naturales son parte de la soberanía de Venezuela y por tanto deben ser los venezolanos quienes los exploten, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya indicado que la recuperación de la producción de petróleo será prioritaria.

Inmediatamente después que se produjo la captura de Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos para ser juzgado por cargos por narcoterrorismo, el Gobierno ofreció sus "buenos oficios" para mediar entre las partes, si estas así lo consideran oportuno, con vistas a contribuir a una solución negociada, sin que por el momento se hayan producido pasos en este sentido.

En este sentido, Albares tendrá ocasión de explicar a los diputados los contactos que se han producido con las distintas partes en los últimos días, en particular la llamada telefónica que mantuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el viernes pasado, así como la que tuvo Albares con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ese mismo día.

Asimismo, podrá informarles de las liberaciones de presos españoles que se han producido en los últimos días en el marco de un proceso anunciado por las nuevas autoridades de Caracas y que el Gobierno ha celebrado como un "paso positivo" en el buen camino que confía se mantenga.

Hasta ahora, Exteriores tiene confirmados nueve españoles liberados, entre ellos cinco con doble nacionalidad. Precisamente, el ministro se ha reunido con cuatro de ellos y con sus familiares este miércoles.

PAPEL DE ZAPATERO

Por otra parte, cabe esperar que desde la oposición se pidan explicaciones sobre el papel desempeñado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y así como lo que tanto en PP como en Vox entienden que ha sido una connivencia con el régimen de Maduro.

Respecto a esta cuestión, Albares ha venido reclamando en los últimos días a todos los grupos parlamentarios el mismo "respeto" hacia Zapatero que se tiene hacia otros expresidentes como Felipe González o José María Aznar, al tiempo que ha recalcado que nunca ha actuado en nombre del Gobierno, si bien en el Ejecutivo valoran positivamente sus esfuerzos de mediación.