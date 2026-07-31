Albares, en contacto con su homólogo marroquí para "coordinar" el retorno de la entrada masiva de migrantes en Ceuta

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una reunión con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo, Edward Samuel Miliband, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene un "contacto permanente" con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, para reforzar "la coordinación del retorno" de todas las personas que ya están volviendo a Marruecos tras cruzar en las últimas horas, de forma masiva, la frontera a Ceuta.

Fuentes de Exteriores han señalado además que el jefe de la diplomacia española está en contacto con todos sus homólogos europeos y con la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, de quienes ha recibido la "solidaridad con España".

Asimismo, desde el Ministerio han subrayado que Albares ha trasladado a sus homólogos para explicarles la evolución de la crisis migratoria, así como "las medidas puestas en marcha en coordinación con Marruecos y la especificidad de Ceuta y Melilla, únicas ciudades europeas con frontera en África".

Unas 49.000 personas cruzaron este jueves 30 de julio desde Marruecos a Ceuta de forma irregular, según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Hasta el momento se han contabilizado 24 fallecidos por la crisis migratoria de las últimas horas en la ciudad autónoma.