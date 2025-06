Albares cree que las informaciones sobre Santos Cerdán, "si fuesen así", deben esclarecerse en sede judicial

Tiene "el mejor concepto" del 'número 3' del PSOE y se emplaza a conocer el informe para "hablar con conocimiento de causa"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha denunciado la filtración de un audio que implicaría al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el cobro de comisiones, y ha asegurado que en el caso de ser "así" debería sustanciarse "ante un órgano judicial" y no en la prensa.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado por un audio en el que se escucharía a Cerdán hablando con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García de empresas adjudicatarias de obra pública les deben dinero.

Albares ha lamentado que el presunto informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implica a Cerdán "son auténticas filtraciones de una investigación", y se ha emplazado a su publicación a poder "hablar con algún conocimiento de causa" frente a los titulares que "no dejan de ser una hipótesis".

"La reflexión que me hacía esta mañana es '¿pero de qué estamos hablando?' Es decir, todo el mundo hablando de algo que no sabemos lo que es, y después, si esto fuera así, a nadie le sorprende que se esté filtrando todos los días cosas que deben de ser una investigación judicial", ha insistido.

En este sentido, ha dicho que "si fuese así, se tendrá que sustanciar ante un órgano judicial, no algo que la prensa dice que hay", para después defender que el Gobierno y el PSOE son "absolutamente transparentes" e "irreprochables", y ha recordado que "desde luego ha demostrado en muchas ocasiones que es absolutamente incompatible con cualquier corrupción".

Sobre qué medida debería tomar el PSOE si finalmente es cierta la información que le vincula con el cobro de comisiones, el jefe de la diplomacia española ha dicho que no hace "política ficción", y que actualmente el 'número 3' de su partido "no está imputado". "Me sorprende la rapidez con la que se salta a hacer conclusiones", ha sentenciado.

TIENE "EL MEJOR CONCEPTO" DE CERDÁN

Cuestionado en otra entrevista en 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press, sobre si ha podido hablar con Cerdán en las últimas horas, Albares ha asegurado que "evidentemente" no mantenido ninguna conversación con él, insistiendo en que estuvo "completamente centrado" en negociar ese acuerdo que "era tan importante" para 300.000 andaluces y 15.000 trabajadores españoles y para la relación entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar

Ha explicado que ayer estuvo "todo el día en Bruselas", "encerrado en una sala negociando" el acuerdo para poner fin a la verja de Gibraltar y que solo ha tenido tiempo de ver "algunos titulares".

Eso sí, ha asegurado que tiene "un muy buen concepto de él" y que le sorprende es que se hable "con esta desenvoltura que ya empieza a ser habitual" sobre presuntos casos de corrupción. Por último, ha lamentando que debería "escandalizar y preocupar" a los españoles "supuestas investigaciones o informes" del que no se sabe "ni siquiera si existe de verdad".