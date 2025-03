Albares cuestiona los "condicionantes" de Putin para el alto el fuego: "No estamos seguros de que quiera la paz"

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha cuestionado los "condicionantes" que a su juicio ha puesto el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de cara a una propuesta de alto el fuego en Ucrania aprobada por Estados Unidos y también respaldada por Kiev.

Putin ha incidido en que esta iniciativa debe también abordar "las raíces" del conflicto ucraniano para garantizar la paz. "La idea es buena y la apoyamos totalmente, pero hay cuestiones que tenemos que discutir", ha expresado.

En una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha asegurado que el Gobierno español siempre va a dar la bienvenida a la paz tres años después del inicio de la guerra en Ucrania, si bien ha dejado claro que España apuesta por una paz que sea "justa, global y duradera".

Albares ha puesto en entredicho también el "contraste" entre la forma en que hablan de alto el fuego el presidente ucraniano y como lo hacen Putin. "Zelenski habla de un alto el fuego sin condiciones, habla de paz como siempre ha hecho, por cierto, y lo que nos llega de Rusia son tantas condiciones que sinceramente no estamos seguros de que realmente quiera esa paz", ha indicado.

En cualquier caso, el ministro ha deseado que "ojalá" se profundice en la propuesta de un alto el fuego "realmente concreta". "Y desde luego España y Europa no va a escatimar nunca ningún esfuerzo por apoyar una paz pero insisto: no puede ser un mero alto el fuego. No puede ser un paréntesis entre dos guerras. Tiene que ser una paz justa, global y duradera", ha dicho.

