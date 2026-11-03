Albares da la bienvenida a India, Turquía, Angola y la AE como observadores de la Conferencia Iberoamericana

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante el Diálogo de Alto Nivel con los Observadores Asociados y Consultivos en el marco de la Cumbre Iberoamericana, a 3 de noviembre de 2026. - MINISTERIO DE EXTERIORES

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado la bienvenida a India, Turquía, Angola y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) como nuevos observadores de la Conferencia Iberoamericana, que amplía la presencia de Europa, Asia, África y el Caribe con presencia de 22 países y casi 700 millones de personas.

"La participación de estos nuevos observadores refuerza el alcance global de la Comunidad Iberoamericana y pone de manifiesto el interés creciente por colaborar con un espacio de diálogo, concertación política y cooperación", ha afirmado Albares en el Diálogo de Alto Nivel con los Observadores Asociados y Consultivos en el marco de la Cumbre Iberoamericana.

El titular de Exteriores ha destacado también la capacidad para "generar consensos entre países diversos" en un encuentro que ha reunido a cancilleres iberoamericanos y organizaciones observadoras para " intercambiar perspectivas sobre los principales desafíos globales y explorar nuevas vías de cooperación", según ha trasladado Exteriores en un comunicado.

Este miércoles comienza en Madrid la Cumbre Iberoamericana 35 años después de la primera vez que se organizó --en Guadalajara, México, en 1991--.

NUEVO TRATADO GENERAL DE AMISTAD Y COOPERACIÓN CON PANAMÁ

En este contexto, Albares ha mantenido un encuentro bilateral con su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha, en el que ha firmado el nuevo Tratado General de Amistad y Cooperación, que sustituye al tratado de 1953, "de carácter preconstitucional" y "limitado a la resolución pacífica de controversias, y adapta el marco de la relación a la realidad actual".

El nuevo texto incluye los "estrechos vínculos de amistad, respeto mutuo y los nexos históricos, culturales y lingüísticos entre España y Panamá", así como el compromiso de los dos países a "reforzar su coordinación en los ámbitos político, económico, tecnológico, educativo, cultural, jurídico y consular" y "en la cooperación al desarrollo".

"FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EXTREMOS Y EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL"

Albares también se ha reunido en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a responsables iberoamericanos y de organismos internacionales para abordar el papel de la cooperación en el refuerzo de la "resiliencia climática" y la "seguridad hídrica en la región", así como los "fenómenos hidrometeorológicos extremos".

En el encuentro de la AECID han participado el vicecanciller de Bolivia para las Relaciones Exteriores, el vicepresidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Everett H. Eissenstat, y la secretaria para la Cooperación Iberoamericana, Lorena Larios Rodríguez.

ABOGA POR "ACOMPAÑAR A LAS EMPRESAS" EN UN "ENTORNO GEOPOLÍTICO CAMBIANTE"

En la inauguración del Encuentro Empresarial Iberoamericano de este miércoles y jueves, el ministro ha defendido que "apoyar a empresas" en entorno geopolítico cambiante" no es "una tarea accesoria" sino "una responsabilidad" de la "acción exterior" del Ejecutivo.

EL "DESAFÍO" DE LA IA

Albares ha asegurado que "uno de los grandes resultados" de la cumbre de esta semana será "introducir todo lo que toca la inteligencia artificial dentro de nuestro espacio" en el ámbito de la cultura.

Un punto que ha destacado como uno de los "grandes desafíos" para que "el Siri del futuro" no recoja solo "uno de nuestros acentos" sino "con todos nuestros matices y nuestra riqueza".