Albares da por zanjada la crisis con Argelia y anuncia un "nuevo estadio" en la relación, con cumbre bilateral incluida

1073270.1.260.149.20260326202515 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo de Argelia, Ahmed Attaf, durante su encuentro en Argel - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado por superada la crisis bilateral que provocó el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en marzo de 2022, anunciando desde Argel que la relación bilateral entra en un "nuevo estadio" y que los dos países trabajan ya en la celebración de una cumbre presidida por Pedro Sánchez y Abdelmayid Tebune, la primera desde 2018.

"Esta visita que he realizado hoy supone el arranque de un nuevo estadio, de una nueva etapa en nuestra excelente y extraordinaria relación bilateral", ha asegurado en declaraciones a la prensa tras reunirse con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, y ser recibido por el presidente Tebune.

En estos contactos, han acordado "relanzar visitas, viajes y reuniones a todos los niveles" y empezar a trabajar en la celebración de una Reunión de Alto Nivel (RAN), "que se celebrará en esta ocasión en España, dado que la última se celebró aquí en Argelia".

El jefe de la diplomacia ha aclarado que "es todavía muy prematuro" hablar de fechas porque hay que "cruzar agendas de ambos presidentes y encontrar el momento", pero se va a empezar a trabajar ya en ello.

El ministro no ha escatimado en elogios hacia Argelia, "un país vecino", ha dicho, con el que España comparte "vecindad mediterránea" pero que "ante todo es un socio estratégico y un amigo de España", además de ser "un suministrador fiable, constante, bajo cualquier circunstancia" de gas.

"Nuestras relaciones, que se encuentran ya a un nivel extraordinario, se refuerzan y se profundizan", ha insistido el ministro, que con sus palabras ha querido dar por superada una crisis diplomática que los dos países comenzaron a dejar atrás a finales de 2023 con el regreso de su embajador a Madrid y tuvo un nuevo hito con el fin de las restricciones al comercio bilateral en noviembre de 2024.

En este sentido, ha aclarado que en su encuentro con Tebune, el presidente argelino le ha trasladado "la plena vigencia del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre nuestros dos países", después de que el mandatario ordenara su suspensión en junio de 2022, al constatar que España no iba a dar marcha atrás en su respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, y sin que hasta ahora se hubiera informado de que dicha suspensión no seguía vigente.

SIN PROFUNDIZAR EN LA CUESTIÓN DEL SÁHARA

Por otra parte, en lo que se refiere al Sáhara Occidental, cuestión que precisamente fue el detonante de la crisis diplomática, al no haber sido informada Argelia de la decisión española de respaldar el plan de autonomía marroquí, el ministro ha dicho que el tema ha sido "evocado en un par de ocasiones" por sus interlocutores "para hablar un poco de la situación en la que se encuentra el proceso al respecto".

"No hemos profundizado", ha añadido el ministro, que no ha querido entrar a valorar las negociaciones que está auspiciando Estados Unidos entre Marruecos y el Frente Polisario, con la participación también de Argelia y Mauritania a raíz de la última resolución de la ONU en la que se instaba a las partes a entablar conversaciones "tomando como base" el plan de autonomía.

"Son negociaciones entre las partes y por lo tanto es a ellos a los que les toca decidir", se ha limitado a señalar, reiterando una vez más el "apoyo total" de España al enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, quien también ha participado en las citadas conversaciones, una de cuyas rondas se celebró precisamente en febrero en Madrid.

En otro orden de cosas, el ministro ha indicado que también ha hablado con sus interlocutores sobre inmigración, tanto de la lucha contra la inmigración irregular, en la que el "trabajo conjunto ya está dando sus frutos". Así, ha resaltado la caída del 49% de las llegadas desde Argelia en 2025, si bien ha agregado que la ruta que se dirige hacia Baleares "todavía necesita mayor trabajo y mayor refuerzo".