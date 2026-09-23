Albares defiende que los Reyes no tienen que pedir autorización a Marruecos "ni a nadie" para su visita a Ceuta

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atiende a los meduios a su llegada a la III edición de 'Diálogos para la Seguridad', en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), a 17 de septiembr - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que los Reyes no tienen que solicitar autorización ni permiso "a nadie", tampoco a Marruecos, para la visita que tienen previsto realizar a Ceuta y que será, según ha avanzado, "relativamente pronto", en el año 2026.

En declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, el ministro ha pedido ser "muy claros" respecto a este asunto, porque España "ni habla ni negocia" sobre cuestiones de soberanía.

Albares ha señalado, eso sí, que mantiene una "diálogo permanente" con Marruecos "en el que, por cortesía diplomática, se puede trasladar alguna información, pero desde luego ni autorizaciones ni especificidades" sobre la visita de los monarcas a la ciudad autónoma.

Sobre la fecha que manejan desde el Gobierno y la Casa Real, Albares ha avanzado que será "relativamente pronto", este año, haciendo mención a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya habló de que la visita sería dentro de unas semanas.