Albares dice que España no tiene un candidato para Venezuela y recalca que Delcy Rodríguez ha dado los pasos "correctos"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España no tiene un candidato o una candidata para Venezuela, pero ha recalcado que la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha dado los pasos en la "dirección correcta", por lo que espera que en este país haya una solución "genuinamente venezolana" y democrática.

"España no tiene ni candidato ni candidata, que sea el pueblo venezolano y que sea pacífica", ha exclamado el ministro durante una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, en la que le han preguntado sobre cuál va a ser la salida en Venezuela y si va a haber pronto elecciones democráticas.

Según ha explicado, es una cosa que depende del diálogo, que España fomenta, entre oposición y gobierno, y ha añadido que lo que el Ejecutivo español quiere es una "salida que sea genuinamente venezolana, que sea democrática, que sea el pueblo venezolano el que decida quién tiene que ser la persona que esté al frente de su gobierno".

En su opinión, la presidenta encargada Delcy Rodríguez "ha dado pasos en la dirección correcta", algo que se ha saludado desde nuestro país recordando que llevan años pidiendo la liberación de los presos políticos.

Albares desea también que se den las condiciones para que los que viven fuera del país en contra de su voluntad --ha citado a Edmundo González y a Leopoldo López-- y que en España son más de 200.000, puedan regresar si lo desean.

RECIBIRÁ A CORINA MACHADO SI LO SOLICITA

En cuanto a la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que la próxima semana estará en España para reunirse con Isabel Díaz Ayuso y con José Luis Martínez-Almeida, Albares ha precisado que la recibirán si ella lo pide: "Si lo solicitan, no habría ningún inconveniente que tenga ningún encuentro a ningún nivel".

Ha recordado que él ha hablado con María Corina Machado en varias ocasiones y que tras ser nombrado ministro de Exteriores ya anunció que hablaría tanto con el Gobierno venezolano como con la oposición. "Lo hemos hecho", ha exclamado, recordando sus conversaciones con Edmundo Rodríguez y Leopoldo López, con quienes también habló el presidente del Gobierno, y ha añadido: "Lo podríamos hacer perfectamente con María Corina Machado si ella lo solicitara, por supuesto".

"EL PUEBLO CUBANO TIENE QUE DECIDIR SU DESTINO"

El titular de Exteriores también se ha referido a la gira por el mundo que mantuvo el canciller cubano hace unas semanas en busca de ayuda y a la entrevista que mantuvieron ambos ministros. Ha definido la situación humanitaria como "realmente terrible, terrible" y ha recordado que por esto mismo España ha mandado dos paquetes de ayuda humanitaria en los que no solo hay alimentos y medicinas, sino que también se han incluido paneles solares Y células fotovoltaicas por la falta de energía que padece la isla en estos momentos.

En su opinión, Cuba es otro de esos escenarios donde se está intentando "implantar la ley del más fuerte" ya que considera que "todo está conectado al final" y ha citado a Cuba, Groenlandia, Ucrania, Irán, Líbano y Gaza.

Por ello, ha señalado que España ha votado sistemáticamente en Naciones Unidas en contra del embargo a Cuba y ha querido dejar claro que lo que quiere España es que "sea libremente el pueblo cubano el único que decida su destino". "Desde luego nosotros queremos que revierta esta situación", ha exclamado.