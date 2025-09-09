Albares dice que Israel se aleja de la paz tras el ataque en Qatar y entra en una escalada "que puede ser peligrosa"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

"No hay estrategia política más allá que la búsqueda de la muerte de los palestinos", denuncia el ministro de Asuntos Exteriores

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que Israel se aleja "aún más" de la paz tras el bombardeo contra altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, a la vez que ha denunciado que el Gobierno de Benjamín Netanyahu no tiene "estrategia política más allá que la búsqueda de la muerte de los palestinos".

Para el jefe de la diplomacia española, el ataque, que condena "tajantemente", es "un hecho gravísimo", pues conlleva "la violación de la soberanía de un Estado que es amigo de España" además de un "socio importante" que estaba junto a Egipto y Estados Unidos haciendo "importantes esfuerzos de mediación para alcanzar uno de los objetivos" que también quiere el Gobierno español, "que es un alto el fuego permanente".

En una entrevista en el programa 'Hora 25' de la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press, Albares ha señalado que, con el ataque, lo que hace Israel es "alejarse aún más de la paz y entrar en una escalada que puede ser muy peligrosa".

Asimismo, ha revelado un contacto con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, donde le ha trasladado la "condena tajante" por el ataque israelí y el respaldo de España "a su soberanía y al Derecho Internacional". "Lo que ha demostrado Israel con este ataque es que no le importa escalar todavía más, y que se aleja de todas las formas posibles de la paz, que es lo que quiere España", ha indicado el ministro.

"ES UN SALTO CUALITATIVO"

Albares ha recordado que tanto Estados Unidos como Naciones Unidas han condenado de "forma clara" el ataque que, a su juicio, "no es un hecho más". "Tanto horror llevamos visto en Oriente Medio, tanta violencia desatada en Oriente Medio, que en estos momentos todo ya parece como normal. Pues esto es un salto cualitativo", ha avisado.

En este contexto, el titular de la cartera de Exteriores ha denunciado que "el desplazamiento forzoso de población", como pretende Israel con la evacuación en Gaza, "es una de las violaciones más graves del Derecho Internacional", algo que el Gobierno español rechaza.

Dicho esto, Albares ha cuestionado la política de Israel en su ofensiva con Gaza. "¿Cuál es la estrategia política? ¿Matar a todos los gazatíes? ¿Conseguir que se vayan, adónde se van a ir? ¿A la Luna? ¿A Marte? ¿Quieren que desaparezcan por inanición, por falta de acceso a alimentos? No hay una estrategia política más allá que la búsqueda de la muerte de los palestinos", ha reprochado.