Albares dice que al PP le está faltando "patriotismo" y "lealtad con los españoles" y niega que el Gobierno esté aislado

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reprochado al Partido Popular falta de "patriotismo" y de "lealtad con los españoles" por su posicionamiento en relación con la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y la reacción del régimen de los ayatolás, asegurando que no es el Gobierno quien está aislado sino los de Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Albares ha insistido en que "hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España" y las circunstancias actuales exigen lo segundo. Es más, ha añadido, "al PP le está faltando incluso patriotismo" --"no es una palabra que use mucho pero está justificada"-- y "lealtad con el Gobierno, que se le puede exigir, y lealtad con los españoles, que es obligatoria".

En este sentido, ha afeado al líder del PP que haya "encontrado tiempo para llamar al ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos", en referencia a la conversación que Feijóo mantuvo con Marco Rubio el pasado 23 de febrero, "pero no ha encontrado tiempo para llamar al ministro de Asuntos Exteriores de España para contarle qué es lo que le ha dicho" el secretario de Estado.

Por otra parte, Albares ha refutado que el Gobierno se esté quedando solo en su postura de rechazo a la acción de Washington, tras el choque con la Administración Trump ante la negativa a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para su operación militar. "Quienes están aislados son ellos", ha espetado.

"Están aislados sobre todo del pueblo español y de la opinión y el sentir mayoritario de nuestros ciudadanos que están en el no a la guerra" mientras que el PP vuelve a ser "el de la guerra de Irak" y "el partido de la guerra", ha defendido.

Así las cosas, ha puesto en valor "la solidaridad y el apoyo de todos los socios europeos", algunos de ellos de forma explícita, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leye, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el presidente francés, Emmanuel Macron, mientras que otros les llamaron a él y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En otro orden de cosas, preguntado sobre la posibilidad de que en estas circunstancias Sánchez pueda decidir un adelanto electoral, Albares ha subrayado que el presidente "está completamente centrado y concentrado en hacer frente a las consecuencias de esta crisis mundial en la que estamos" y en defender los intereses de los españoles.