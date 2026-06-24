Albares se escuda en necesidad de buena relación con Marruecos y en que ningún país condenó ataque contra el Polisario

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha amparado en el hecho de que ningún país ha condenado el ataque perpetrado por Marruecos en el que murieron tres miembros del Polisario y en la necesidad de tener buenas relaciones con Rabat como país vecino para justificar que el Gobierno no se haya pronunciado respecto a los hechos ocurridos el pasado 7 de junio.

El diputado de ERC Francesc Marc Álvaro ha preguntado al ministro durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados a qué se debía el silencio del Ejecutivo español, que no se ha pronunciado sobre el ataque en el que murió Lehbib Mohamed Abdelaziz, un alto cargo del Polisario e hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz, que no ha dudado en calificar de "asesinato colectivo" y comparado con acciones como las que llevan a cabo Israel o Rusia.

Albares ha defendido que "no se ha pronunciado ningún país en el mundo, ni las Naciones Unidas, ni la Unión Europea" y ha esgrimido que "hay que tener la mejor relación posible con todos nuestros vecinos, con Francia, con Portugal (...) y también con Marruecos". "Porque con Marruecos tenemos intereses vitales en juego, que solo podemos avanzar conjuntamente", ha justificado.

"Silencio de muchos, consuelo de cínicos o de súbditos del corrupto monarca marroquí", le ha replicado el diputado de ERC, recordándole que España es quien gestiona el espacio aéreo del Sáhara Occidental desde Canarias.

"Cuando drones de Marruecos atacan en ese territorio, esto ocurre en un espacio aéreo controlado desde el aeropuerto de Gran Canaria", ha subrayado, considerando una "vergüenza" y un "escándalo" que el Gobierno no tenga nada que decir frente a eso y criticando la "doble vara de medir", ya que sí condenó un ataque del Polisario contra una posición militar marroquí en Esmara.

APOYO A LA CONCESIÓN DE NACIONALIDAD A SAHARAUIS

Por otra parte, Álvaro ha afeado al ministro que se mantenga bloqueada la ley para la concesión de la nacionalidad española a los saharauis cuando en el Congreso hay "muchos grupos dispuestos a tirar adelante". "No lo comprendemos, a menos que, a pesar de ser el Gobierno más progresista de la historia, se hayan rendido al mandato de Trump y al monarca de Marruecos", ha agregado.

Albares ha replicado asegurando que es "totalmente favorable a que se conceda la nacionalidad española a los saharauis que nacieron bajo administración española". "No hay problema, no hay ningún bloqueo y yo, como ministro de Asuntos Exteriores de España, soy favorable a ella", ha recalcado.

Asimismo, el ministro ha querido dejar claro que no se resigna a que el conflicto del Sáhara Occidental se prorrogue otros "50 años más". Así, ha dicho que lo que hay que hacer, como hace España, es "apoyar a las partes para que lleguen a una solución política" y "apoyar al enviado personal del secretario general de Naciones Unidas", Staffan de Mistura, "que es el que tiene que poner la solución en la mesa".

Respecto a este último, ha desvelado que para su desplazamiento a los campos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), que coincidió con el citado ataque de Marruecos cerca del muro que separa la zona bajo control marroquí del Sáhara Occidental, usó un avión de las Fuerzas Aéreas españolas.

Por último, Albares ha sostenido que hay que "apoyar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas" en cuya resolución 2795 "avala la posición de España y dice que esa es la vía por la que hay que seguir", en referencia al respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara.