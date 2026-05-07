Albares habla con Países Bajos, Reino Unido y Canadá por el hantavirus y garantiza repatriaciones "rápidas"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado este jueves que ha hablado con sus homólogos de Países Bajos, Reino Unido y Canadá --que tienen ciudadanos en el barco afectado por un brote de hantavirus-- y ha asegurado que las repatriaciones se llevarán a cabo "con rapidez".

Además ha confirmado que el Gobierno de Estados Unidos enviará un avión para trasladar a sus ciudadanos a bordo del 'MV Hondius' que en estos momentos se dirige a Canarias con unos 140 pasajeros a bordo en total, según ha indicado durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre sus gestiones en relación con la Global Sumud Flotilla que se dirigía a Gaza.

El Gobierno ha aceptado que el crucero de bandera neerlandesa, en el que murieron tres personas contagiadas, arribe a Canarias después de la petición realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera el archipiélago el puerto más cercano donde se pueden garantizar las condiciones sanitarias y de seguridad. Sin embargo, el gobierno canario se opone y reclamó que las repatriaciones se realizaran desde Cabo Verde, donde permaneció fondeado varios días.

El plan que maneja el Gobierno es que cada estado envíe un avión a Canarias para repatriar a sus ciudadanos, según indicaron fuentes gubernamentales, mientras que los españoles serán enviados a Madrid en un avión militar y pasarán una cuarentena de 45 días en el Hospital Militar Gómez Ulla.

CONSCIENTE DE LA "GRAVEDAD"

El ministro ha hecho estas declaraciones después de ser interpelado por la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que le ha echado en cara que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no haya llamado al presidente autonómico, Fernando Clavijo, para informarle directamente sobre la gestión de esta crisis.

Albares ha dicho que es consciente de "la gravedad de la situación" y ha garantizado que Clavijo "va a tener información de primera mano" y le ha garantizado que el Gobierno central está actuando "en pleno cumplimiento del derecho internacional y de la más estricta humanidad". No obstante ha recordado que el presidente canario ha mantenido una reunión este mismo jueves con la ministra de Sanidad, Mónica García, para tratar este asunto.

Así, ha intentado lanzar un mensaje de tranquilidad, señalando que la cooperación con el resto de países implicados es "absoluta" y hay contactos con todos ellos para que "las repatriaciones se produzcan con rapidez". "La disposición ha sido absoluta desde el primer momento para cooperar" y trabajar juntos en una situación "no deseada por nadie".

"PREOCUPACIÓN" EN CANARIAS

Previamente, la diputada de Coalición Canaria, reclamó más información al Ejecutivo que aporte "algo de calma" a una población que, dice "está preocupada". Así, ha advertido de que esta falta de datos genera "desconfianza" que luego se convierte en "miedo". "Y luego es muy difícil desandar el camino", ha advertido.

Valido ha vuelto a preguntar al ministro por qué la evacuación de los pasajeros no se realizó desde Cabo Verde y no desde Canarias. Aunque es consciente de que este país no cuenta con los mismos medios sanitarios que España, "tiene un aeropuerto por el que pasan un millón de turistas al año" y además las autoridades nacionales no se opusieron, ha subrayado.

También ha preguntado a Albares si pidió explicaciones a las autoridades de Marruecos por impedir el aterrizaje de un avión que viajaba en la víspera con un afectado y que finalmente tuvo que hacer escala en Gran Canaria.