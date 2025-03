Albares y su homólogo británico abordan los últimos escollos para el acuerdo sobre Gibraltar

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo británico, David Lammy, han tenido ocasión de abordar este lunes los últimos escollos que quedan por resolver para cerrar el acuerdo sobre Gibraltar que regulará la relación del Peñón con la UE tras el Brexit.

Este ha sido uno de los asuntos que han tratado los dos ministros en la reunión bilateral que han mantenido aprovechando el desplazamiento a Madrid de Lammy para participar en el encuentro del G5+ que aglutina también a Alemania, Francia, Polonia e Italia, según han explicado fuentes de Exteriores a Europa Press.

El propio Albares ha indicado en un mensaje en la red social X que han mantenido un "productivo encuentro". "Ambos queremos un acuerdo en relación a Gibraltar", ha sostenido el ministro español, sin que por parte británica se haya informado de la reunión bilateral.

Bruselas inició en octubre de 2021 la negociación con Londres del acuerdo que regulará las relaciones de Gibraltar con los Veintisiete ahora que Reino Unido ha abandonado la UE. Tras numerosas rondas negociadoras, hace un año se decidió celebrar reuniones al más alto nivel político para dar un nuevo impulso al acuerdo.

La última de estas reuniones, en las que participan el comisario europeo Maros Sefcovic, encargado de negociar el acuerdo en nombre de Bruselas, y Albares por parte europea, y Lammy y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, por parte británica, tuvo lugar a mediados de septiembre pasado, sin que desde entonces haya habido novedades ni esté prevista por el momento una nueva cita en este formato.

El pasado 18 de marzo, el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, aseguró en Bruselas que hay "razones para el optimismo" respecto a las perspectivas de un acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión y Reino Unido. Asimismo, rechazó que la negociación haya entrado en un 'impasse' pese a que hace seis meses de la última ronda, asegurando que hay contactos fluidos a nivel técnico aunque no se den aún las condiciones para un nuevo encuentro a nivel político.

Entretanto, Picardo viajó la semana pasada a Londres junto con el viceministro principal, Joseph García, "para continuar con las negociaciones" sobre el acuerdo, sin que trascendieran detalles sobre lo discutido con el Gobierno británico.

No obstante, el Gobierno gibraltareño sí que informó de que el ministro principal había permanecido más tiempo del previsto inicialmente y se había reunido también con la responsable de Exteriores de los conservadores, entre otros contactos.

Asimismo, recalcó que "no es una opción continuar indefinidamente con el statu quo existente tras el Brexit", que hasta ahora permite que no se lleven a cabo los controles fronterizos que deberían aplicarse en la Verja, al tiempo que reiteró que "sería mejor un no acuerdo que un mal acuerdo".

OTROS TEMAS ABORDADOS

Además de Gibraltar, Albares y Lammy también han tenido ocasión de abordar la relación bilateral de Reino Unido, tanto con España como con la UE, así como cuestiones de seguridad y de lucha contra la inmigración ilegal, han precisado las fuentes.

"Nuestras estrechas relaciones benefician a nuestros ciudadanos. Juntos defendemos los valores democráticos, la seguridad europea y la paz frente a la agresión rusa", ha reivindicado Albares en su mensaje.