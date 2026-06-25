Albares informa de 68 españoles sin localizar en Venezuela y de daños en el Consulado en Caracas

Un edificio afectado por el terremoto en el barrio de Altamira, en Caracas - Europa Press/Contacto/Iris Estrada

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que hay al menos 68 españoles a los que no se ha conseguido localizar tras los fuertes terremotos que han sacudido Venezuela y que han provocado "daños de cierta envergadura" en el Consulado español en Caracas.

"En estos momentos, 68 españoles no han sido todavía localizados", ha indicado el ministro en un mensaje de audio desde República Dominicana, donde ha hecho escala el avión en el que acompaña al Rey Felipe VI a México y desde donde ha hablado por teléfono con el canciller venezolano, Yvan Gil.

Ante esta circuntancia, Albares ha hecho "un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la Embajada y el Consulado" a que lo hagan a través de los teléfonos de emergencia consular y a que se mantengan pendientes de las redes sociales y las web tanto de estas representaciones como del Ministerio de Exteriores.

En Venezuela, según había indicado esta mañana el propio ministro, residen unos 200.000 españoles, sin que por ahora haya confirmación oficial de ningún fallecido o herido en la tragedia que, según las autoridades venezolanas, deja ya más de 160 muertos y un millar de herido.

Esta misma petición también se la ha realizado a "cualquier español que se encontrara de tránsito por trabajo o por turismo" en el país, animándoles a "que sigan esas redes donde iremos haciendo y actualizando los anuncios pertinentes según vaya evolucionando la situación".

Por otra parte, ha informado de que "el edificio del Consulado ha sufrido daños de una cierta envergadura, no así la Embajada", que se encuentra en un edificio que ha sufrido "ciertos daños pero menos importantes". Con todo, ha aclarado que ambos "están plenamente operativos para la colonia española".

Asimismo, Albares ha asegurado que "la unidad de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores también está haciendo un seguimiento constante" de los españoles que se encuentran en Venezuela. "Estamos centrados en establecer un listado, un censo de la situación en la que se encuentra la colonia", ha puntualizado.