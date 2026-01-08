Albares informará el día 15 al Pleno del Congreso de la postura española sobre Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, en el Pleno del Congreso. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Congreso acogerá el próximo día 15 de enero un Pleno extraordinario para que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, informe de la posición del Gobierno ante la situación creada en Venezuela tras la intervención estadounidense del pasado 3 de enero.

La presencia del jefe de la Diplomacia española en la Cámara fue solicitada conjuntamente por Sumar, ERC, Bildu, BNG y Podemos tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para ser juzgado. Después, el propio Albares se ofreció a acudir voluntariamente al Congreso para dar cuenta de la postura del Ejecutivo.

Y al ser una solicitud del Gobierno a petición propia, no será necesario reunir previamente a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones.

Así, y según han avanzado este jueves fuentes parlamentarias, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado para dentro de una semana esa sesión extraordinaria que servirá para que los grupos parlamentarios debatan con Albares sobre la actuación de Estados Unidos y el futuro de Venezuela, cuyo Gobierno está ahora de manos de Delcy Rodríguez, quien ejercía como vicepresidenta en el Gobierno de Maduro.

EL PP QUIERE A SÁNCHEZ, NO AL MINISTRO

Sin embargo, el PP ha solicitado que sea el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien acuda al hemiciclo para dar cuenta de esta cuestión y también de los casos de corrupción que salpican al PSOE y al Ejecutivo.

Con el fin de que se convoque un Pleno extraordinario que acoja esa comparecencia, los 'populares' han pedido que se reúna la Diputación Permanente, un órgano que, de momento, no tiene fijada ninguna reunión.