Albares insiste en que Machado pidió refugio en la embajada española en 2024 y dice que si lo necesitara puede hacerlo

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, en el Four Seasons, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este miércoles en que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, solicitó refugio en la Embajada española en Caracas en el año 2024, al tiempo que le ha abierto la puerta a hacerlo de nuevo si fuera necesario.

En una entrevista en 'El Objetivo' de La Sexta, Albares ha reconocido que no ha hablado con Machado recientemente "porque ella no ha querido", si bien ha asegurado que ha estado en contacto "siempre que ella lo ha solicitado".

"Cuando en agosto del 2024 nos solicitó poder acceder a la embajada de España para tener protección, le dijimos que no había ningún problema", ha apuntado Albares, que ha asegurado que si fuera necesario en el futuro "lo volveríamos a hacer".

Por otro lado, ha emplazado a que sea el pueblo venezolano el que decida quien debe ser el presidente de Venezuela. "Queremos que se dé ese debate, ese diálogo amplio entre Gobierno y oposición (...) Insisto, nosotros no tenemos ni candidato ni candidata", ha añadido.

Las declaraciones de Albares llegan poco después de que el Gobierno se ofreciera a mantener un encuentro con la Nobel de la Paz durante su estancia en Madrid, una reunión que fue declinada por la líder opositora, según informó la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo.

El ministro lamentó entonces que Machado hubiera viajado a España como "líder ideológica" para reunirse con la extrema derecha española, obviando al Gobierno español, cuando había sido la propia Machado quien "solicitó el refugio en nuestra embajada", un extremo que fue rechazado desde el entorno de la líder opositora.