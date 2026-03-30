Albares justifica la nacionalidad a Leopoldo López por vía express por la imposibilidad de que logre tener documentación

Archivo - El político opositor venezolano y fundador del World Liberty Congress, Leopoldo López. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado hoy que se elevará mañana al Consejo la propuesta de conceder la nacionalidad española por vía express al opositor venezolano Leopoldo López y lo ha justificado por la imposibilidad de éste de tener documentación.

Así lo ha explicado durante una entrevista en 'El món', de 'RAC1, recogida por Europa Press, en la que ha confirmado la petición de Leopoldo López y la decisión de elevarlo mañana al Consejo de Ministros, aunque no ha querido precisar que se aprobará: "Vamos a esperar a la deliberación del Consejo de Ministros para la decisión final".

No obstante, Albares ha explicado que se ha utilizado esta vía de concederle la carta de naturaleza dado que por la "situación tan especial" en la que se encuentra el opositor venezolano "era imposible producir" los documentos que necesita. En referencia, aunque sin citarlo, a que carece de pasaporte y se abrió un proceso en Venezuela para retirarle la nacionalidad.

"Por lo tanto, hemos decidido utilizar esa norma que está en el Código Civil español y se puede utilizar con total normalidad", ha recalcado el ministro de Asuntos Exteriores, quien también ha aprovechado para recordar que el Gobierno admitió que Leopoldo López estuviera año y medio "refugiado y protegido" en la embajada española.

Además, ha apuntado que hay 200.000 venezolanos que han llegado a España con un "estatuto único" para darles protección y que también Edmundo González está "hoy libre en Madrid y no preso en Caracas gracias a este Gobierno" a pesar de las "calumnias sobre presiones" que se vertieron en aquel momento.

El ministro ha recordado estos casos frente a la "desinformación" y las "injurias" que hay en ocasiones hacia el Gobierno de España en relación con Venezuela.