Albares mantiene un primer contacto con Marco Rubio tras la operación de EEUU en Venezuela

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este viernes el primer contacto por parte del Gobierno con la Administración de Donald Trump --en concreto con el secretario de Estado, Marco Rubio-- después de la operación militar del 3 de enero en la que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Así lo ha informado él mismo en un escueto mensaje en la red social 'X', sin que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se hayan brindado más muchos más detalles sobre el cariz de la conversación, habida cuenta de que el Gobierno ha dejado claro que considera que la intervención estadounidense en Venezuela constituyó una violación del Derecho Internacional.

"He mantenido una conversación con el secretario Rubio sobre la situación en Venezuela", se ha limitado a indicar el ministro de Exteriores, que ha reiterado, en línea con lo que ha venido manifestando en los últimos días, que "España está comprometida con el pueblo venezolano en esta nueva etapa".

Según ha precisado, durante la conversación telefónica también ha tenido ocasión de abordar con el jefe de la diplomacia estadounidense los conflictos en Ucrania y en Gaza, sin que tampoco sobre esta cuestión se hayan ofrecido más detalles.